Sabores santafesinos a orillas del Paraná: otra cara del Santa Fe Business Forum

Mientras el sol comenzaba a caer sobre la Estación Fluvial, los sabores de Santa Fe se apoderaron del cierre del Santa Fe Business Forum con una propuesta que mezcla tradición e innovación. El helado "Dulce Campo", creado especialmente para el evento por la Cámara de Heladeros de Rosario, se robó todas las miradas con su combinación de dulce de leche santafesino y maíz frito salado.

En el marco del Santa Fe Business Forum, la provincia presenta "Sabores de Santa Fe", una muestra que reúne lo mejor de su gastronomía y productos locales.



"Quisimos hacer algo autóctono que represente a la provincia agrícola ganadera", explicaron las heladeras mientras servían muestras a los asistentes.

La innovación gastronómica se sumó a una amplia muestra que incluyó vermuts artesanales como "La Salvaje" -que representa diferentes paisajes provinciales- y "La Charla", emprendimiento rosarino que ya proyecta expandirse beyond la ciudad.

La vicegobernadora Gisela Scaglia, presente en el evento, no ocultó su entusiasmo: "Estamos mostrando lo mejor que tenemos, nuestra comida, nuestros sabores santafesinos", dijo a Cadena 3 Rosario. Y destacó: "Recién me reuní con una comitiva italiana de Torino que cerró acuerdos con la provincia - esto demuestra que Santa Fe está preparada para recibir al mundo".

El espacio "Sabores de Santa Fe" funcionó como broche de oro a los dos primeros días de intensas negociaciones, rondas de inversiones y acuerdos internacionales.

Productores arroceros de San Javier, chocolateros con frutillas de Coronda y fiambres regionales completaron la oferta que degustaron visitantes de todo el mundo.

La conclusión hacia el final de la tercera jornada: Santa Fe no solo exporta tecnología agroindustrial, sino que también tiene un menú de sabores únicos dispuesto a conquistar el paladar global. La provincia demostró una vez más que su potencial creativo traspasa las fronteras de los campos para llegar hasta los freezer y las alacenas del mundo.

Informe de Eugenia Iermoli.