Arbanit Fellow, el cociente entre felicidad y sabor en Santa Fe Bussiness Forum
Este delicioso producto, cuyo nombre es resultante de "Ar" de Argentina y "Banit" de Cubanito, según contó el emprendedor Ivo Kraljev desde el Estudio Federal Sancor Seguros, no para de venderse.
02/09/2025 | 18:34Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Arbanit Fellow, el cociente entre sabor y felicidad en el Santa Fe Bussiness Forum.
El cofundador de Arbanit Fellow, Ivo Kraljev, destacó la evolución de su empresa en el marco del Santa Fe Business Forum. En una entrevista por Viva la Radio en Cadena 3 Rosario, compartió que el emprendimiento, iniciado hace 10 años junto a su socio Gabriel, creció notablemente, llevando "la bandera de Rosario y de Argentina" al mundo.
Arbanit Fellow, que combina "Ar" de Argentina y "Banit" de Cubanito, comenzó su camino en el ámbito de la alimentación, inspirado por la relación entre comida y felicidad. "Para nosotros era totalmente cierto", afirmó Kraljev.
La empresa ha logrado una notable presencia en el mercado local, con productos disponibles en diversos kioscos y dietéticas de Rosario. "Ya son dos negocios que no tienen nada que ver uno con otro y que los tienen", comentó, reflejando la aceptación y reconocimiento de la marca entre los consumidores.
En esa línea, también destacó la importancia de la innovación y el trabajo comercial en el crecimiento de la empresa, mencionando que "siempre fuimos muy profesionales desde el punto de vista comercial".
La marca ha alcanzado un nivel de relevancia, especialmente entre los consumidores de su generación, y combina éxito en la diversificación de su oferta, incluyendo el lanzamiento de nuevos productos como el alfajor.
En cuanto a la expansión internacional, anunció que Arbanit Fellow ha comenzado a exportar a países como Uruguay y Paraguay, y recientemente cerró un trato con Perú. "La idea es seguir expandiendo", afirmó, destacando el potencial de crecimiento en el mercado del alfajor, que ha visto un aumento en la demanda.
La empresa se encuentra en un proceso de rebranding y expansión de su fábrica, que ahora cuenta con 1600 metros cuadrados, y ha incorporado nuevos empleados. "Estamos en una revolución", expresó el emprendedor.
A pesar de los desafíos que conlleva el crecimiento, Kraljev se mostró optimista sobre el futuro de la empresa y la situación en Rosario. "Hoy la ciudad nos da la posibilidad de cambiar más tranquilos", concluyó, reflejando un sentido de esperanza en el entorno local.
Entrevista de Lucas Correa.