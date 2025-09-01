Panamá, en el Santa Fe Bussiness Forum: "Argentina, el país más rico de América"

FOTO: El embajador de Panamá en Argentina, Luis Correa Esquivel, en el Estudio Federal SS.

El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, visitó la ciudad de Rosario para participar en la segunda edición del Santa Fe Business Forum, donde pasó por el Estudio Federal Sancor Seguros y en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario destacó la importancia de las relaciones comerciales entre Panamá y Argentina.

Sobre la actualidad de su país, subrayó que "está bastante bien" gracias a su economía de servicios y su estratégica ubicación geográfica.

Correa Esquivel mencionó que Panamá su ruta interoceánica, enfatizando el papel del Canal de Panamá y otros medios de transporte, como el ferrocarril interoceánico y la autopista, que facilitan el intercambio comercial entre el Caribe, el Atlántico y el Pacífico.

"Estamos atrayendo mucha inversión extranjera", afirmó, y añadió que "en diciembre entramos como asociados de Mercosur", lo que abre nuevas oportunidades de negociación, especialmente con Argentina.

Respecto a la balanza comercial entre ambos países, el embajador indicó que "es muy a favor de la Argentina", ya que Panamá se concentra en servicios y no en la producción de bienes. "Lo que estamos buscando es la manera de potenciar nuestra economía de servicios para servir de complemento a este gran país que es Argentina", aseguró.

Correa Esquivel también destacó la riqueza natural de Panamá y su potencial turístico, mencionando que "desde hace 15 años" se han enfocado en atraer turistas, gracias a su biodiversidad y atractivos naturales. "Panamá tiene mucho que ofrecer. Tiene muy buena infraestructura, maravillosas playas", expresó.

En cuanto a las similitudes entre los gobiernos de Panamá y Argentina, el embajador comentó que "las relaciones están en su mejor momento, tanto políticamente como comercialmente y culturalmente". Resaltó la filosofía de libre mercado de Panamá y su seguridad jurídica como pilares para atraer inversiones internacionales.

Finalmente, Correa Esquivel mencionó que Panamá está incentivando a empresas argentinas a establecerse en su territorio, lo que generará empleo y fortalecerá los lazos culturales.

Entrevista de Lucas Correa.