Comercio e innovación en Rosario: Cadena 3, presente en Santa Fe Bussiness Forum

La ciudad de Rosario se posiciona como un nodo estratégico para el desarrollo económico con el inicio de la segunda edición del Santa Fe Business Forum. El evento, que se extenderá hasta el viernes 5 de septiembre en el centro de eventos La Fluvial, congrega a una masiva delegación de 700 empresas argentinas, 250 compradores internacionales, 30 fondos de inversión y representantes diplomáticos.

Como suele suceder con cada evento que marca el pulso de la ciudad, Cadena 3 dice presente con transmisiones durante toda la semana desde el Estudio Federal Sancor Seguros, donde este lunes pasaron Alberto Lotuf y todo equipo para hacer Siempre Juntos Rosario, Estadio 3 junto a Giglioni y Lamberti; y por la tarde fue el turno de Lucas Correa con Viva la Radio.

Esta edición busca superar el éxito de la anterior, que en 2024 concretó más de 3.000 reuniones de negocios y 300 operaciones cerradas, cifras que reafirman el foro como una plataforma indispensable para la vinculación entre la producción nacional y los mercados internacionales.

Las expectativas se centran no solo en la firma de acuerdos comerciales, sino también en la formación de alianzas estratégicas que fortalezcan la competitividad e inserten a la región en las cadenas globales de valor.

Agendas paralelas

Dentro del marco del foro, se destaca el Investment Forum, un espacio dedicado al ecosistema emprendedor. Durante dos días, startups participarán en paneles temáticos sobre tecnologías disruptivas y tendrán la oportunidad de captar la atención de inversores globales.

Paralelamente, la plataforma “Conecta Inversor” funcionará como un puente digital eficiente, permitiendo a emprendedores agendar reuniones bilaterales con fondos de capital de riesgo para fomentar la inversión en proyectos de base tecnológica.

Como complemento esencial, el Agtech Forum 2025 se realizará el 3 de septiembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, enfocándose exclusivamente en la revolución tecnológica del sector agroindustrial, uno de los pilares de la economía regional.

El Santa Fe Business Forum 2025 se erige, así como una iniciativa integral que articula el presente productivo con el futuro innovador de la provincia.