Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum y destacó la potencia productiva

FOTO: El encuentro internacional reunió a más de 1.000 empresas y 250 compradores.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este viernes la clausura del Santa Fe Business Forum 2025 en el predio Fluvial de Rosario, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. El evento, que se desarrolló durante cinco días, reunió a 250 compradores internacionales, 1.000 empresas santafesinas y nacionales, y 40 fondos de inversión, generando más de 5.000 reuniones de negocios.

“Este foro muestra nuestra potencia productiva y la capacidad de internacionalizar nuestros productos, consolidar mercados y buscar nuevos destinos”, afirmó Pullaro.

El mandatario remarcó que la provincia busca liderar un modelo distinto al del resto del país, apostando a producir más, generar empleo y estabilizar la economía. La vicegobernadora Scaglia calificó al foro como “el más grande de Argentina” y destacó su valor como vidriera internacional para el sector productivo provincial.

El ministro Puccini destacó que la edición 2025 del foro amplió la participación de clústeres productivos y resaltó la hospitalidad y oportunidades de negocio para los compradores internacionales. Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, precisó que se concretaron más de 15 millones de dólares en ventas y pedidos de cotización, con 823 reuniones entre startups y fondos de inversión por un capital global de 3.400 millones de dólares.

Durante el foro se realizaron rondas de negocios en sectores como maquinaria industrial, biotecnología, alimentos, turismo y energías renovables. Además, se llevaron a cabo más de 50 charlas y paneles sobre innovación, comercio internacional y economía, y 210 empresarios extranjeros recorrieron 31 circuitos productivos en 40 localidades, visitando 87 empresas y siete establecimientos incluidos en el programa Sabores de Santa Fe.