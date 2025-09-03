Rondas de negocios en Santa Fe Business Forum: oferta y demanda en Cadena 3

En el marco del Santa Fe Business Forum, representantes de diversas empresas se reúnen para establecer conexiones comerciales y el Estudio Federal Sancor Seguros, transmitiendo por Cadena 3 Rosario durante toda la semana, no resulta la excepción como escenario de encuentro y diálogo.

Entre ellos, Mercedes Calvo de Patagonia Grains y Helmut Flores de Elite Brands de Bolivia compartieron en Viva la Radio sus experiencias en este evento de negocios.

Mercedes Calvo, quien representa a Patagonia Grains, explicó que su empresa, con más de 45 años en el sector agrícola y ganadero, produce cereales para desayuno y snacks libres de gluten. “Esto es una ronda de negocios que significa que vienen compradores y vendedores a ofertar sus productos. Las reuniones están organizadas y se realizan cada media hora, lo que permite conectar con compradores de diferentes partes del mundo”, comentó Calvo.

Por su parte, Helmut Flores, de Elite Brands, destacó que esta es su primera experiencia en un evento de este tipo. “La cantidad de productos y la calidad son increíbles. Hicimos match, a diferencia de otras ferias donde tienes que ir buscando. Aquí, llegas a los productos que realmente estás buscando”, afirmó Flores. Su empresa se dedica a la importación y distribución de marcas en Bolivia, abarcando supermercados y cadenas de farmacias.

Calvo también mencionó la importancia de presentar soluciones a los compradores, destacando que sus productos son aptos para una amplia variedad de consumidores, incluyendo diabéticos y celíacos. “Es fundamental mostrar las ventajas y soluciones que ofrecemos”, señaló.

Flores, quien se enfrenta a un contexto político complicado en Bolivia, destacó que, a pesar de las crisis, siempre hay oportunidades. “El que golpea primero, golpea mejor. La variedad que encontramos aquí nos permite consolidar mercadería de diferentes proveedores”, explicó. Además, comentó sobre el cambio en el flujo de productos entre ambos países, señalando que la devaluación de la moneda boliviana ha modificado las dinámicas de importación y exportación.

Ambos representantes valoraron la organización del evento, que facilita la conexión entre compradores y vendedores. “El sistema utiliza inteligencia artificial para sugerir encuentros según intereses, lo que optimiza el proceso”, concluyó Calvo.

El Santa Fe Business Forum se presenta como una plataforma clave para fomentar el comercio internacional, ofreciendo oportunidades de negocio y fortaleciendo la relación entre empresas de diferentes países.

Entrevista de Lucas Correa.