Clases públicas en UNR por recursos: "Este reclamo es de toda la sociedad"

Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizan clases públicas en la calle como parte de una acción de visibilización del reclamo por la educación pública, días después del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario votada en el Congreso.

La actividad tiene lugar en la puerta de la facultad, en Entre Ríos al 700, y busca mostrar a la sociedad el trabajo que se realiza en la universidad, así como problematizar la situación actual del financiamiento educativo, tal cual dijeron a Cadena 3 Rosario en el lugar.

Violeta, presidenta del Centro de Estudiantes, explicó que "lo que estamos haciendo son jornadas de clases públicas bajo la idea de poder sacar la universidad a las calles". Además, menciona que esta actividad se lleva a cabo en apoyo a la marcha federal universitaria programada para el miércoles, donde se trata el veto a la ley de financiamiento universitario.

"Obviamente, ellos tienen su particularidad con el atraso en los sueldos y el desfinanciamiento en las investigaciones", añadió.

El reclamo se enfoca en la defensa de los salarios docentes y no docentes, los cuales se consideran los peores desde 1983. "La mitad de los docentes están por debajo de la línea de la pobreza", señala Violeta, quien también resalta la problemática que enfrentan los estudiantes en relación a las becas, que están cada vez más recortadas.

La respuesta de la sociedad es variada, con algunos transeúntes mostrando apoyo y otros expresando descontento. "Es un reclamo que toda la sociedad lleva adelante", afirma Violeta, recordando las marchas multitudinarias del año pasado. "No es un reclamo que solo levantamos estudiantes y docentes, sino que interpela a la sociedad", agregó.

En cuanto a la deserción estudiantil, Violeta menciona que "las aulas están mucho más vacías que al principio del año". Esto se debe a la dificultad económica que enfrentan muchos estudiantes para sostener sus estudios. "Hay compañeros que tienen que elegir entre estudiar y comer, y en este momento están eligiendo comer", explicó.

Las actividades continúan con más clases públicas y una vigilia programada para la noche del 16 de septiembre, coincidiendo con la marcha del "Día de los lápices" (alusiva a la conocida historia de “La noche de los lápices”). "Convocamos a estudiantes de toda la Facultad, pero también a quien se quiera acercar", concluyó.

Informe de Agostina Meneghetti.