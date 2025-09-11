"Sin financiamiento, la universidad no podrá funcionar", alertaron rectores

En un tono de alerta máxima, los rectores de las universidades nacionales salieron a reclamar nuevamente por el financiamiento. Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Franco Bartolacci, rector de la UNR y vicepresidente del CIN; y Ricardo Gelpi, rector de la UBA, brindaron una conferencia de prensa tras el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada días atrás con amplio consenso en el Congreso.

La norma, que establecía un mecanismo de actualización presupuestaria para las casas de estudio, fue rechazada por el Gobierno nacional, generando una profunda incertidumbre sobre la continuidad de las actividades académicas, de investigación y extensión en todo el país.

“Existía la expectativa de que el Poder Ejecutivo recapacitara y promulgara una ley razonable y responsable”, afirmó Bartolacci, quien destacó que la inversión requerida representaba solo el 0,14% del PBI, un monto “absolutamente marginal” que no comprometía las cuentas fiscales. “Eso no sucedió, y necesitamos con urgencia que el Congreso sostenga esta ley cuando trate el veto”, subrayó.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario fue contundente al describir el panorama: “Hay que decirlo con la gravedad que implica: está en riesgo el funcionamiento del sistema universitario público nacional sin Ley de Financiamiento y sin Presupuesto Nacional 2026”.

Oscar Alpa, presidente del CIN, recordó que la crisis arrastra dos años de prórrogas presupuestarias y un 40% de atraso salarial. “Si seguimos por este camino, no hay futuro para la universidad ni para el país”, sentenció. Anunció que, para cuando Diputados trate el veto, realizarán una marcha federal para conseguir los dos tercios necesarios para rechazarlo. “Convocamos a la conciencia de cada uno de los diputados”, apeló.

Desde la UBA, Ricardo Gelpi ratificó el diagnóstico: “La falta de financiamiento ha ido desgranando el sistema. Si no hay un cambio real, las universidades públicas no van a poder funcionar en el corto plazo”.

Los rectores también mostraron su solidaridad con el sector de la salud, repudiando el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica. Anunciaron que se reunirían con las autoridades del Hospital Garrahan.

“La educación y la salud pública son pilares fundamentales de la Argentina, son derechos consagrados que vamos a defender”, concluyó Bartolacci, dejando en claro que la lucha por el financiamiento es solo una parte de una defensa más amplia de los servicios públicos esenciales.