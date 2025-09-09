Expo Carreras en Rosario, 30 años y el mismo aroma a futuro: "A investigar"

Con una marcada presencia de adolescentes, docentes y familias, la Expo Carreras 2025 celebra su edición número 30 en el predio Metropolitano de Rosario, ofreciendo un amplio abanico de propuestas educativas y formativas para quienes están en la etapa de decidir su futuro profesional. La muestra, que se lleva a cabo el 9 y 10 de septiembre, funciona como un espacio de orientación, descubrimiento y reflexión para jóvenes de toda la región.

En un recorrido realizado en vivo por el móvil de Cadena 3 Rosario, se vivió el clima de entusiasmo e incertidumbre propio de quienes enfrentan por primera vez la elección de una carrera.

Desde carreras universitarias tradicionales como Medicina y Psicología, hasta cursos cortos, tecnicaturas y oficios, la feria se adapta a las necesidades de una nueva generación de estudiantes que buscan combinar pasión, salida laboral rápida y posibilidades reales de inserción.

Muchos de los potenciales estudiantes, con 14, 16 o 17 años, mostraron una sorprendente claridad en sus intereses, aunque también se destacaron quienes aún exploran sin definirse del todo.

Una joven de 16 años comentó: "Vine más que nada a investigar. Quiero saber para dónde ir, mientras que mi amiga ya está bastante decidida por Medicina". Otro asistente, también de 16 años, expresó su interés por la Administración de Empresas y los Negocios Digitales, aunque se mostró abierto a otras alternativas: "Vi un stand de rehabilitación con peso corporal que me llamó la atención. No lo conocía y me pareció interesante, dentro del área de Kinesiología", señaló.

Incluso jóvenes de apenas 14 años se mostraron comprometidos con la búsqueda de información. "Lo que más nos gusta son los números. Estoy viendo opciones relacionadas con marketing y negocios", compartió uno de los entrevistados.

La Expo Carreras Rosario sigue siendo, después de 30 ediciones, un punto de encuentro entre quienes buscan un futuro profesional y quienes pueden ofrecérselo. Una cita imperdible para comenzar a trazar el propio camino.

Informe de Agostina Meneghetti.