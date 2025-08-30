Un perito explicó por qué no se puede abrir el celular de Emmanuel Kovalivker
Cristian Borghello, experto en seguridad informática, explicó en Cadena 3 que "iOS y Android usan un sistema de encriptación que puede requerir un tiempo considerable y herramientas específicas".
30/08/2025 | 09:53Redacción Cadena 3
FOTO: Emmanuel Kovalivker. (Infobae)
En las últimas horas se confirmó que el celular de Emmanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería Suizo Argentina involucrado en la causa de presuntas coimas en la compra de medicamentos que sacude al Gobierno, no podrá ser abierto de manera inmediata. La empresa israelí Cellebrite confirmó que no cuenta con la tecnología específica para acceder al móvil entregado.
El fiscal Franco Picardi derivó los teléfonos a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende del Ministerio Público Fiscal, a la vez que había solicitado asistencia a Cellebrite, para realizar el análisis de los dispositivos.
Cristian Borghello, experto en seguridad informática, explicó en diálogo con Cadena 3 que "los teléfonos modernos, como iPhone y Android, utilizan un sistema de encriptación que, aunque no es imposible de romper, puede requerir un tiempo considerable y herramientas específicas". Esta característica viene activada por defecto al configurar el dispositivo, lo que dificultaría aún más cualquier intento de acceso no autorizado.
El experto aclaró que Cellebrite "no es la única empresa capaz de esta tarea, aunque ganó notoriedad en Argentina por su uso en fuerzas de seguridad". La situación se complica todavía más si el teléfono contiene una clave segura, lo que hace el proceso de desbloqueo mucho más complejo.
Respecto a la posibilidad de borrar datos, Borghello explicó que "nada se borra completamente, sino que se reubica de manera difícil de encontrar". Esto significa que cuando un usuario elimina información, podría ser recuperable si no se implementaron medidas de seguridad adecuadas.
Sin embargo, dijo que la dificultad de acceso depende de varios factores. "Las contraseñas, el tipo de encriptado y las acciones previas de custodia del teléfono son determinantes en el proceso de recuperación de información", precisó el especialista.
Por último, Borghello dijo que la falta de acceso a las conversaciones no implica perder evidencia. "Los metadatos pueden proporcionar información valiosa, como la fecha y ubicación de una conversación, incluso si el contenido no es recuperable".
Informe de Lucía González.