Sociedad

Fentanilo contaminado: entraron más casos al expediente y se investigan las conexiones

Las autoridades del caso temen que dicha información pueda no ser verídica con la causa.

28/08/2025 | 09:24Redacción Cadena 3

FOTO: Fentanilo contaminado: entraron más casos al expediente y se investigan las conexiones

Más casos ingresaron al expediente en el que se investigan las muertes por fentanilo contaminado en la Argentina, perteneciente a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., y según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas se busca establecer las conexiones.

Mientras continúan las indagatorias contra los imputados y los detenidos siguen tras las rejas, entre ellos Ariel García Furfaro, las autoridades del caso temen que dicha información sobre más casos pueda no esté relacionada con la causa, motivo por el cual se analizan los vínculos y su posible trazabilidad con el opioide adulterado.

Por el momento los investigadores sondean la información recibida para lograr constatar si es certero que se incrementó el número de fallecidos por el fentanilo. Hasta ahora el número de muertes continúa siendo 96.

Indagatorias

El lunes 25 de agosto fue el turno de la indagatoria a María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en Ramallo, mientras que este martes se esperaba otra testimonial, pero se pidió la postergación de la audiencia.

Conforme a la información que accedió este medio, completan la agenda de testimoniales Wilson Pons, Dayana Astudillo, Edgardo Sclafani, Rocío Garay, Adriana Iudica y Eduardo Darchuk.

Lectura rápida

¿Cuáles son los nuevos casos en la investigación? Se ingresaron más casos al expediente por muertes relacionadas con fentanilo contaminado en Argentina.

¿Quiénes están bajo investigación? Se encuentran bajo investigación laboratorios como HLB Pharma y Ramallo S.A., y personas como Ariel García Furfaro y María Victoria García.

¿Cuál es la cifra actual de muertes? Hasta el momento, se reportaron 96 muertes vinculadas al fentanilo contaminado.

¿Qué se está analizando? Se están analizando los vínculos y trazabilidad de la información recibida respecto a los nuevos casos.

¿Cuándo fue la indagatoria de María Victoria García? La indagatoria de María Victoria García ocurrió el lunes 25 de agosto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Sociedad

Opinión

