CFK, sobre Sturzenegger y el fentanilo: "La desregulación también puede matar"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este miércoles con un mensaje grabado en el marco del encuentro “La Fuerza de la Salud”, realizado en Pilar y encabezado por Axel Kicillof, donde responsabilizó directamente al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por las muertes vinculadas al consumo de fentanilo adulterado.

“Ese día critiqué la obsesión desreguladora de Sturzenegger y dije que solo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición que, lamentablemente, se comprueba hoy en el caso del fentanilo, donde ajustan y desregulan todo el sector de salud provocando, por falta de control, la muerte de 96 personas”, expresó, al recordar un acto realizado el 23 de noviembre en Rosario. Y sentenció: “Compatriotas, no lo duden: la desregulación también puede matar”.

En su intervención, la exmandataria no solo apuntó contra la política sanitaria del Gobierno de Javier Milei, sino que también se refirió al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró como director de la ANDIS. Que después rajó cuando se armó el quilombo”, afirmó.

Cristina habló en un acto de Kicillof:



“Escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del Presidente. Así está hoy la Argentina, todo tiene que ver con todo”. pic.twitter.com/WPatYkHQLi — Marian Herrera (@marianherrrera) August 27, 2025

Kirchner también cuestionó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al mencionar que en los audios difundidos sobre el caso “se escuchó hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente”. Y contrastó esa situación con la detención de Eva Mieri, presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, quien “estuvo trece días en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba”.

La exjefa de Estado vinculó la coyuntura actual con la llamada “doctrina Irurzun”, aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri para justificar detenciones preventivas. “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder”, se preguntó.

En el cierre de su mensaje, Cristina Kirchner advirtió sobre lo que definió como una “verdadera catástrofe institucional, política, económica y social”, y convocó a “retomar la senda de independencia económica, prosperidad social y dignidad nacional”.

La exmandataria utilizó el acto de Pilar, que reunió a médicos, enfermeros, directivos hospitalarios y trabajadores de la salud de listas vinculadas a Fuerza Patria, para reforzar su perfil opositor y remarcar su rechazo a las políticas de desregulación y ajuste aplicadas por el Gobierno.

