Difunden nuevos audios de Spagnuolo: "Le manotean la caja a todo el mundo"

Una nueva tanda de grabaciones clandestinas atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, sigue generando polémica en el ámbito político y judicial. Las conversaciones reflejan supuestos manejos irregulares en la compra de medicamentos para la Andis, en particular en relación con la droguería Suizo Argentina, cuyos directivos están bajo investigación.

Los audios, difundidos este miércoles por el canal de streaming Carnaval, muestran a la voz atribuida a Spagnuolo explicando un esquema de distribución de medicamentos que él denomina “la repartija”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“A ver, nosotros ya tenemos todos repartido. Vos sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo. ¿Hoy qué pasa? La Suizo vende 60 y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad y cobro siempre primero, y todo. Esta que tenía el 40 por ciento, hoy tiene el 20 y lo mean obviamente está recaliente. Esta tiene más guita que esta. Son desprolijos. Todo eso es Lule. Todo eso es Lule.”

/Inicio Código Embebido/

??EXCLUSIVO CARNAVAL: NUEVOS AUDIOS REVELADORES DE SPAGNUOLO??



??¿El ex titular de la ANDIS se quejaba del sueldo? "La conchud@ de Karina..."



?? "En algún lado hay que meter la mano"#LaPijaDeKarina pic.twitter.com/CkQHXAaEij — Carnaval Stream (@CarnavalStream) August 27, 2025

/Fin Código Embebido/

En otra parte de la conversación, el exfuncionario hace referencias despectivas a Karina Milei y al secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni:

“Además, vos lo ves, negro desagradable. ¿Vos viste lo feo que es? Este está dejando los dedos pegados. Hace seis meses que recién llegamos y estás haciendo este zafarrancho.”

“Karina es una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?”.

Quejas por los sueldos de funcionarios

En otra grabación, Spagnuolo critica los salarios del personal y atribuye parte de los problemas a la gestión de Karina Milei:

“Yo estoy cobrando... En enero cobré 3 palos. Ahora estoy cobrando 2 palos 800 porque me subieron un límite a los aportes. Ahora sigo cobrando eso y viene ganancias. Y la conchuda de Karina congeló los salarios de los funcionarios. Y vos decís, che loco, a los funcionarios no les cierra el blanco.”

/Inicio Código Embebido/

?? Spagnuolo incriminó a los Menem: "con la que te estás choreando..."



???? También desligó a Victoria: "saben que Victoria no chorea"#LaPijaDeKarina pic.twitter.com/Cxnaz1qbBq — Carnaval Stream (@CarnavalStream) August 27, 2025

/Fin Código Embebido/

“Yo soy soltero, no tengo hijos, 2 palos 800 me sobra. En blanco. Pero tenés dos hijos, vivís en un country, los tenés que mandar a la escuela, la obra social... no te cierra.”

También se refiere a empleados que abandonaron sus cargos: “Se le fueron a la mierda porque, dicen, estoy cobrando dos mangos y encima no puedo meter la mano, no puedo sacar un mango. Porque, a ver... quiero ser muy preciso en esto. Es necesario sacar guita de algún lado para repartirla entre la gente para que te funcione. Al que queda, pagale bien.”

En contraste, Spagnuolo elogia a la vicepresidenta Victoria Villarruel: “A Victoria la conocen. Saben que Victoria no chorea. Los Menem dicen: ‘No, que tenemos +, tenemos...’ Flaco, sos Menem, partimos de esa base. Te venís a hacer el moralista, que tenemos que cuidar el mango y me estás cagando de hambre. ¿Cómo hacés para después decir tenés que subir los sueldos? Los sueldos. Te pone en una situación sí o sí que dice: qué te calienta, si con la que te estás choreando... A mí me pone en esa situación.”

Críticas a Adorni por la radiografía del perro

Spagnuolo también apunta a Manuel Adorni por una conferencia de prensa de julio de 2024: “Mira la comunicación del pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información. La radiografía del perro dijimos que esa pensión no se otorgó. Hoy que dice: ‘Esta pensión se otorgó’. Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó porque todos están diciendo: ‘Eh, están mintiendo, están mintiendo’. Flaco, te lo pasé claro, eso no se otorgó.”

Los audios amplían los detalles de las irregularidades que ya habían comenzado a difundirse la semana pasada, y derivaron en la expulsión de Spagnuolo y en la apertura de una causa federal para investigar supuestos sobornos en las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad.