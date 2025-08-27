En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Milei habló de las supuestas coimas: "Vamos a probar que Spagnuolo mintió"

Durante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña electoral para el 7 de septiembre, el Presidente dijo que llevará a la Justicia al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. 

27/08/2025 | 15:15Redacción Cadena 3

FOTO: Javier Milei. (Foto: NA)

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez a las acusaciones por un supuesto esquema de coimas vinculado a la droguería Suizo Argentina, tras la filtración de audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo

Durante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña electoral para el 7 de septiembre, Milei aseguró que las declaraciones de Spagnuolo son "mentira" y anunció que lo llevará a la Justicia para probar su falsedad. 

"Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", afirmó el mandatario en diálogo con un cronista de C5N

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho