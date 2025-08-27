Milei habló de las supuestas coimas: "Vamos a probar que Spagnuolo mintió"

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez a las acusaciones por un supuesto esquema de coimas vinculado a la droguería Suizo Argentina, tras la filtración de audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo.

Durante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña electoral para el 7 de septiembre, Milei aseguró que las declaraciones de Spagnuolo son "mentira" y anunció que lo llevará a la Justicia para probar su falsedad.

"Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", afirmó el mandatario en diálogo con un cronista de C5N.

???Milei desmintió los audios de las coimas en discapacidad y aseguró que irá a la Justicia



???@LautaroMaislin



?? #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/JOeG6cR5Ko — C5N (@C5N) August 27, 2025

