En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Evacuaron de urgencia la caravana de Milei en Lomas de Zamora

Se dio después de una serie de incidentes y enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

27/08/2025 | 15:22Redacción Cadena 3

FOTO: Espert huyó en moto. (Captura)

La caravana que trasladaba al presidente Javier Milei tuvo que ser evacuada esta tarde en Lomas de Zamora, después de una serie de incidentes y enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo.

La recorrida de campaña se organizó en la previa de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fue la segunda vez que el Presidente visitó la Tercera Sección Electoral este año. La primera oportunidad tuvo lugar al comienzo de la campaña, en La Matanza donde se sacó una foto con todos los candidatos de La Libertad Avanza y con una bandera que decía “kirchnerismo nunca más”.

El candidato José Luis Espert tuvo que irse en moto.

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana”.

La caravana había iniciado después de las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad bonaerense de Temperley, y tenía previsto extenderse hasta la calle Portela.

El jefe de Estado llevaba a cabo ese acto en medio del escándalo por los audios de los presuntos cobros de coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), sobre lo cual ayer no hizo ninguna referencia en su discurso.

El posteo de Adorni ante la situación:

Luego de lo ocurrido, el Vocero Presidencial posteó en su cuenta de X: "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación".

"No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién encabezará la caravana de campaña?
El presidente Javier Milei encabezará la caravana.

¿Cuándo se llevará a cabo la caravana?
La caravana se llevará a cabo este miércoles a las 14.

¿Dónde comenzará la caravana?
La caravana comenzará en Hipólito Yrigoyen 10699, en Temperley.

¿Qué advirtió Milei sobre las elecciones?
Milei advirtió sobre posibles maniobras de “fraude” en los comicios del 7 de septiembre.

¿Cuál es la diferencia entre las boletas?
La boleta tradicional permite el fraude, a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) que se aplicará en octubre.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho