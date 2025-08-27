Evacuaron de urgencia la caravana de Milei en Lomas de Zamora

La caravana que trasladaba al presidente Javier Milei tuvo que ser evacuada esta tarde en Lomas de Zamora, después de una serie de incidentes y enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo.

La recorrida de campaña se organizó en la previa de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

/Inicio Código Embebido/

AHORA | Incidentes en la caravana de Milei: Espert se fue de urgencia en la moto de un militante https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/ZhxOxVhfUD — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 27, 2025

/Fin Código Embebido/

Fue la segunda vez que el Presidente visitó la Tercera Sección Electoral este año. La primera oportunidad tuvo lugar al comienzo de la campaña, en La Matanza donde se sacó una foto con todos los candidatos de La Libertad Avanza y con una bandera que decía “kirchnerismo nunca más”.

El candidato José Luis Espert tuvo que irse en moto.

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana”.

La caravana había iniciado después de las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad bonaerense de Temperley, y tenía previsto extenderse hasta la calle Portela.

El jefe de Estado llevaba a cabo ese acto en medio del escándalo por los audios de los presuntos cobros de coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), sobre lo cual ayer no hizo ninguna referencia en su discurso.

El posteo de Adorni ante la situación:

Luego de lo ocurrido, el Vocero Presidencial posteó en su cuenta de X: "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación".

"No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin", agregó.

/Inicio Código Embebido/

Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación.



No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más… — Manuel Adorni (@madorni) August 27, 2025

/Fin Código Embebido/