Los seguros aumentaron entre un 5% y un 12% en el último mes: qué pasará en 2025

En el último mes, los seguros de automóviles en Argentina experimentaron un aumento que oscila entre el 5 y el 12%, dependiendo de la compañía. El incremento se debe a una resolución de la Superintendencia de Seguro de la Nación (SSN) que eleva la base de cobertura de responsabilidades civiles, pasando de $80 millones a $160 millones.

El presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Córdoba (APAS), Marcos Spaccesi, dijo a Cadena 3 que los aumentos no fueron tan significativos. "En el relevamiento de aproximadamente un 80% de la carga de automotores en Argentina, el costo puro del seguro no sufrió un aumento del 100 por ciento, a pesar de que la cobertura de responsabilidad civil se duplicó".

En ese marco, aclaró que "hay compañías que tienen límites mucho más altos" y que el aumento depende de la vigencia de la póliza, que puede ser cuatrimestral o semestral.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El especialista destacó que "si la póliza se renovó el 1 de enero de 2025, seguramente sufrió un aumento debido a la suma asegurada del vehículo y a la responsabilidad civil". Además, menciona que "la siniestralidad es un parámetro muy importante", ya que en Argentina, la mayoría de las pólizas tuvieron siniestros, lo que afecta la viabilidad de las compañías de seguros.

Respecto a los costos, Spaccesi indicó que "en ciudad de Córdoba, un seguro contra terceros puede costar entre $20.000 y $40.000, dependiendo de la compañía". Sin embargo, advirtió que "hay compañías que ofrecen seguros a precios muy bajos, como $5.000 u $8.000, lo cual es inviable".

En cuanto a la morosidad en el pago de seguros, señaló que "en el primer trimestre del año pasado se llegó a un 50%, pero que disminuyó últimamente". Resaltó que "la gente volvió a tener conciencia sobre la importancia de tener un seguro, especialmente en grandes ciudades, debido a la creciente delincuencia".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el aumento de robos, Spaccesi dijo a Cadena 3 que "en enero, algunas compañías reportaron un incremento significativo en los robos de vehículos, pasando de 18 a 38 en una sola compañía".

Al referirse sobre la baja de asegurados, el presidente de APAS Córdoba indicó que, aunque hubo una reducción en el último trimestre de 2023, a partir de 2024 se observó una recuperación.

De cara al 2025, el especialista anticipó que "no se espera un aumento acorde a la inflación, siempre y cuando no se produzcan incrementos en el costo de los repuestos. Si los costos de los vehículos se estabilizan, el aumento en los seguros no será significativo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.