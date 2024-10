Créditos hipotecarios UVA: afirman que hay "un contexto favorable" para invertir

El economista Federico González Rouco, de Empiria Consultores y autor del libro "El Sueño de la Casa Propia", analizó el actual panorama de los créditos hipotecarios en Argentina, destacando un crecimiento en su otorgamiento.

"En septiembre se dieron más o menos mil créditos hipotecarios en todo el país", señaló. Aunque reconoció un aumento significativo en comparación con meses anteriores, González Rouco aclaró que "me cuesta decirle boom a esto", enfatizando que aún falta mucho para hablar de un cambio estructural en el acceso al crédito.

Por su parte, consideró que el contexto actual presenta oportunidades para quienes buscan acceder a un crédito hipotecario. "Los valores de los inmuebles están muy por abajo de lo que fueron los valores históricos de hace seis, siete años", afirmó.

Crédito hipotecario



En septiembre se dieron más de US$ 100 millones en créditos UVA, algo que no pasaba desde agosto 2018.



Alcanza para poco más de 1.000 créditos destinados a un depto de 60 mts en CABA, con financiamiento por el 75%. Parece poco, pero hace 6 años no pasaba.