Cristina Kirchner cuestionó a Milei por reducir las retenciones al campo

Cristina Kirchner respondió a Javier Milei por la reciente reducción de las retenciones al sector agropecuario, acusando al líder de La Libertad Avanza de administrar el país en beneficio de los más ricos. Su declaración se emitió en un audio durante un acto realizado en Moreno, provincia de Buenos Aires.

El mensaje de la ex presidenta se difundió en el contexto de una marcha de antorchas que conmemoró el aniversario de la muerte de Eva Perón. En su discurso, Kirchner alertó sobre un "nuevo intento de destrucción del lugar argentino" y criticó lo que consideró una "subordinación total de nuestros intereses nacionales con una violencia, una velocidad y una profundidad nunca antes vista".

Kirchner también recordó las palabras del potencial embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien sugirió que "la campaña la están haciendo desde Washington y el FMI a puro dólar".

La ex mandataria caracterizó al actual gobierno como un "desgobierno" y sostuvo que "claramente gobierna para los ricos y bajo las órdenes de las fuerzas del norte". Kirchner hizo hincapié en que la campaña de Milei no se origina en el ámbito local, insinuando una influencia externa en la política argentina.

En sus críticas, mencionó a quienes considera "placeholders" o candidatos de distracción, refiriéndose a figuras como "Las Carinas" y "los Mileis" como meras representaciones. "La campaña de verdad, en serio, la están haciendo desde Washington y desde el fondo monetario, a puro dólar además", concluyó.

Kirchner recordó su participación en movilizaciones durante su juventud, cuando "la familia argentina todavía se ordenaba en torno al trabajo y la economía de nuestro país en torno a la producción". También hizo referencia a la llegada de la dictadura en 1976, que trajo consigo un modelo económico de "especulación financiera" y un cambio cultural que afectó la percepción del trabajo y el estudio como herramientas para la prosperidad social.

La ex presidenta criticó el proyecto que busca que los argentinos saquen "los dólares del colchón", citando un informe del Banco Central que indicaba un aumento en la compra de dólares para ahorro. "Todos los meses un millón de argentinos le compran cada vez más dólares para llevarlos al colchón, no para sacárselos", afirmó.

Kirchner también describió el panorama social actual, señalando el cierre de fábricas, despidos, salarios estancados y jubilaciones en niveles bajos. "Esta semana pudimos conocer situaciones trágicas, como lo que pasó en el Churruca, el Hospital de la Policía Federal. Un policía que era paciente oncológico se termina suicidando porque no le daban las medicaciones que tenía que recibir", lamentó.

Finalmente, la ex presidenta se refirió a la reducción de las retenciones, indicando que "Milei dice que no hay plata para los jubilados, discapacitados, el Garrahan, las universidades y para nadie porque hay que cuidar el superávit fiscal, pero en La Rural no le importa eso y le da plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país". Concluyó su discurso enfatizando que "siempre llegamos al mismo lugar, el más importante: o se gobierna para la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, o sos un gobierno títere".