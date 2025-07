Denuncian a un procurador de ARCA por amenazas contra madre e hijo

Un procurador de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue denunciado por una mujer tras ser amenazada junto a su hijo, luego de un conflicto en un country de Berazategui.

Según consta en la denuncia a la que accedió Noticias Argentinas, el acusado fue identificado como Diego Alejandro Stampone, quien figura en ARCA con el legajo 72.920/14.

Todo se inició el 24 de julio alrededor de las 13:30, cuando el hijo de la mujer, un nene de 12 años volvía de comprar dentro del country Altos de Hudson de Berazategui, cuando se le acercó la hija de Stampone, de la misma edad y ,de acuerdo a la demanda, intentó tirarle alcohol en los ojos.

Al parecer el chico se negaba a jugar con la niña y la hacía a un lado, al tiempo que pudo haber una discusión entre ambos antes de que se cruzaran el pasado jueves.

El nene al ver que la chica tenía una botella de alcohol corrió hasta su casa mientras la madre miraba la escena y en ese momento llegó Stampone y la amenazó.

"Sos una loca de mierda. Te voy a matar a vos y al nene. Que tenga cuidado al salir a jugar a la calle", lanzó el funcionario de ARCA de acuerdo a la denuncia presentada por la mujer.

El sábado, cuando el menor estaba en el patio de su casa con amigos, Stampone regresó y le dijo al chico: "Deberías acercarte a pedirle disculpas a mi hija, porque sino te voy a pegar. Cuidate de no salir de tu casa ni vos ni tu mamá".

Ante esta situación el chico le respondió: "No le tengo que pedir disculpas, me tiene que pedir disculpas a mí, ya que me quiso tirar alcohol en los ojos".

De inmediato, el funcionario de ARCA se retiró del lugar hacia su vivienda.

La denunciante recordó que hace unos días, antes de este conflicto, la hija de Stampone llegó hasta la casa del niño, cuando este estaba al cuidado de una amiga de la madre, y empezó a insultarlo y a decirle que salga a la calle, por lo que la cuidadora le dijo a la chica que no iba a salir y que se retirara.

Sin embargo, la niña se quedó por un largo tiempo enfrente de la vivienda esperando a que el nene en cuestión saliera.

La denunciante explicó en la denuncia que todo se originó porque su hijo no tiene relación con la chica y prefiere jugar con otros amigos.

La mujer indicó en la denuncia que quiere "una restricción restricción de acercamiento" de Stampone, "un botón antipánico y un cese de hostigamiento".

Asimismo, negó que en su vivienda haya cámaras de seguridad, pero remarcó que su vecino sí las tiene.