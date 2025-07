¿Que es, que mide, y para qué sirve el riesgo país? ¿Riesgo Kuka?

Por Claudio Zuchovicki

El riesgo país se mide como la diferencia entre la cotización de un bono argentino y uno del tesoro estadounidense, que se considera de riesgo casi nulo. El riesgo país mide cuánto riesgo tiene un país al compararlo con el que se considera más seguro de todos.

A pesar de que Argentina muestra un superávit fiscal y una economía en crecimiento, el riesgo país se mantiene alto. El promedio de América Latina está en 300 puntos básicos, mientras que Argentina ronda los 720 puntos.

En cuanto a la relación entre política y economía, el cambio constante en las reglas de juego genera incertidumbre entre los inversores. Lo incierto es peor que lo malo.

Tenemos un tipo de cambio flotante, entonces también permite que el tema de la competitividad se acomode naturalmente. Una política monetaria muy ordenada. Así que me parece que los resultados de eso son una inflación en baja, que obviamente nos beneficia a todos los argentinos, y una economía que está creciendo al 7%. 10 millones de argentinos que han salido de la pobreza. ¿Por qué no baja el riesgo país entonces? ¿Por qué suben las tasas? No es riesgo país. ¿Qué es? Es "riesgo kuka", término usado por el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, quien hace referencia a los temores generados por la política económica.

Cada vez que hay un cambio, parece que cada uno viene con un librito distinto.

Aunque el riesgo país parece un tema financiero distante, impacta directamente en la economía real, afectando las tasas de interés y las decisiones de inversión. Es un tema que merece atención.