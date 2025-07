Para ser libertario, hay que ser incondicional a Milei

Por Sergio Suppo

La Libertad Avanza, el partido que lidera Javier Milei, dejó en claro su esencia: no es un espacio para la disidencia ni la deliberación. Es un proyecto vertical, con un líder indiscutido al frente, donde la lealtad no es opcional, sino una condición innegociable. Así lo expresó Karina Milei, hermana del presidente y figura clave en el armado político, en un tuit que no deja lugar a interpretaciones: "Acá no se viene a especular, se viene a defender con uñas y dientes las ideas del presidente". Quien critique a los candidatos seleccionados por ella, advierte, no cuestiona un armado electoral, sino al propio Milei y su causa.

Este mensaje, dirigido tanto a la interna como al exterior, reafirma lo que ya se sospechaba: La Libertad Avanza no es un partido democrático al uso, sino una estructura piramidal que remite al viejo peronismo de Juan Domingo Perón. Hay un solo jefe, y los demás obedecen. La consigna es clara: alinearse o quedar afuera. En la provincia de Buenos Aires, donde el armado electoral liderado por Karina y Sebastián Pareja –un operador político con raíces en el PRO y en la rosca tradicional– priorizó a aliados circunstanciales provenientes del peronismo no kirchnerista, del PRO y hasta de la UCeDé, esta lógica se hizo evidente. Los candidatos deben jurar fidelidad absoluta a Milei, sin importar su pasado político. Como dice el propio entorno libertario: “Tabula rasa”. No importa de dónde vengas, sino que aceptes ser subordinado al presidente.

Este enfoque tiene un objetivo claro: garantizar gobernabilidad. Milei necesita bloques legislativos incondicionales en el Congreso y en la legislatura bonaerense para blindar sus decretos y vetos frente a una oposición que, aunque fragmentada, podría complicar sus planes. En Buenos Aires, donde el kirchnerismo aún gobierna, el armado busca contrarrestar la influencia de Kicillof y negociar desde una posición de fuerza. La legislatura provincial, a menudo opaca y permeable a negociaciones poco transparentes, es un terreno clave para este juego de poder.

Sin embargo, esta estrategia no está exenta de tensiones. El mensaje de Karina también apunta a apaciguar la interna libertaria, donde las "Fuerzas del Cielo" –el sector liderado por Santiago Caputo, con un perfil más joven y activo en redes– quedó relegado en el armado bonaerense. La puja entre Karina y Caputo refleja una lucha de poder dentro del "Triángulo de Hierro" que, en la práctica, parece reducirse a un dúo entre el presidente y su hermana. Los candidatos de Caputo, que representan el ala más ideológica y combativa en las redes, fueron desplazados por figuras de la “casta” reciclada, como los provenientes del PRO o del peronismo menemista. Esto generó críticas en las redes, donde los tuiteros libertarios, habitualmente feroces, apuntaron contra los elegidos por Karina y Pareja. La respuesta de la hermana del presidente fue un recordatorio tajante: cuestionar el armado es cuestionar a Milei.

¿Es esto una novedad en la política argentina? No del todo. La verticalidad y el culto al líder son ecos de un peronismo que, hace más de medio siglo, estructuraba su poder de manera similar. Sin embargo, en un contexto donde los partidos tradicionales perdieron peso, La Libertad Avanza busca llenar ese vacío con una organización que no admite fisuras internas. La pregunta es si esta rigidez será sostenible. En Buenos Aires, la necesidad de presentar más de mil candidatos a concejales obligó a recurrir a aliados externos, pero en distritos como Córdoba o Mendoza, donde las elecciones nacionales y provinciales se superponen, la estrategia podría variar entre listas puras o alianzas tácticas, como la que podría darse con Cornejo en Mendoza.

Lo cierto es que, incluso si a Milei le va bien en octubre, no alcanzará una mayoría propia en el Congreso. Dependerá de aliados circunstanciales, como la UCR o sectores del PRO, cuya lealtad es menos predecible. Por eso, la incondicionalidad que exige Karina no es solo una declaración de principios, sino una necesidad práctica para un gobierno que apuesta a gobernar por decreto y necesita blindarse contra los embates de la oposición. En este escenario, la legislatura bonaerense se convierte en un campo de batalla donde Milei buscará torcer voluntades y negociar con Kicillof desde una posición de fuerza.

La Libertad Avanza no inventa nada nuevo, pero sí adapta un modelo conocido a los tiempos actuales. La pregunta que queda es si esta estructura hipervertical, que silencia toda disidencia interna, podrá sostenerse en un país donde la política siempre ha sido, para bien o para mal, un terreno de negociación y rosca. Por ahora, el mensaje es claro: para ser libertario, hay que ser incondicional a Milei. No hay lugar para medias tintas.