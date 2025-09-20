Choque frontal en la vieja Ruta 9: dos muertos y una mujer gravemente herida
Un accidente fatal ocurrió en la Ruta Nacional Nº 9, entre Tío Pujio y James Craik. Dos hombres perdieron la vida tras el choque frontal de dos vehículos, mientras que una mujer resultó gravemente herida.
20/09/2025 | 12:48Redacción Cadena 3
FOTO: Choque frontal en la vieja Ruta 9: dos muertos y una mujer gravemente herida
-
Audio. Accidente fatal en Tío Pujio
Una mañana para todos
Un trágico accidente se registró en la mañana de este sábado en la vieja traza de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 580, entre las localidades de Tío Pujio y James Craik.
El siniestro se produjo en plena recta cuando, por causas que se investigan, un Renault 12 y un Renault Clio chocaron de frente. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores —dos hombres mayores de edad— fallecieron en el lugar.
En tanto, una mujer que viajaba como acompañante en el Renault 12 fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Pasteur, en Villa María, donde ingresó consciente y con politraumatismos de consideración.
Bomberos de Tío Pujio confirmaron que, al momento del accidente, no había condiciones climáticas adversas y que el asfalto de ese tramo se encontraba en buen estado. Por estas horas, las autoridades trabajan para establecer qué provocó la colisión. La ruta ya fue habilitada al tránsito.
Informe de Daniel Bergese
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Ruta Nacional Nº 9? Un accidente trágico entre un Renault 12 y un Renault Clio resultó en la muerte de ambos conductores.
¿Quiénes fueron las víctimas? Los conductores de ambos vehículos, dos hombres mayores de edad, fallecieron en el lugar del accidente.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente tuvo lugar en la mañana del sábado.
¿Dónde ocurrió el siniestro? En la vieja traza de la Ruta Nacional Nº 9, entre Tío Pujio y James Craik.
¿Cómo se encuentra la acompañante del Renault 12? Fue trasladada al Hospital Regional Pasteur en Villa María con politraumatismos, pero consciente.