FOTO: Choque frontal en la vieja Ruta 9: dos muertos y una mujer gravemente herida

Un trágico accidente se registró en la mañana de este sábado en la vieja traza de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 580, entre las localidades de Tío Pujio y James Craik.

El siniestro se produjo en plena recta cuando, por causas que se investigan, un Renault 12 y un Renault Clio chocaron de frente. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores —dos hombres mayores de edad— fallecieron en el lugar.

En tanto, una mujer que viajaba como acompañante en el Renault 12 fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Pasteur, en Villa María, donde ingresó consciente y con politraumatismos de consideración.

Bomberos de Tío Pujio confirmaron que, al momento del accidente, no había condiciones climáticas adversas y que el asfalto de ese tramo se encontraba en buen estado. Por estas horas, las autoridades trabajan para establecer qué provocó la colisión. La ruta ya fue habilitada al tránsito.

Informe de Daniel Bergese