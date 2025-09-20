En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

Choque frontal en la vieja Ruta 9: dos muertos y una mujer gravemente herida

Un accidente fatal ocurrió en la Ruta Nacional Nº 9, entre Tío Pujio y James Craik. Dos hombres perdieron la vida tras el choque frontal de dos vehículos, mientras que una mujer resultó gravemente herida.

20/09/2025 | 12:48Redacción Cadena 3

FOTO: Choque frontal en la vieja Ruta 9: dos muertos y una mujer gravemente herida

  1.

    Audio. Accidente fatal en Tío Pujio

    Una mañana para todos

    Episodios

Un trágico accidente se registró en la mañana de este sábado en la vieja traza de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 580, entre las localidades de Tío Pujio y James Craik.

El siniestro se produjo en plena recta cuando, por causas que se investigan, un Renault 12 y un Renault Clio chocaron de frente. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores —dos hombres mayores de edad— fallecieron en el lugar.

En tanto, una mujer que viajaba como acompañante en el Renault 12 fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Pasteur, en Villa María, donde ingresó consciente y con politraumatismos de consideración.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Bomberos de Tío Pujio confirmaron que, al momento del accidente, no había condiciones climáticas adversas y que el asfalto de ese tramo se encontraba en buen estado. Por estas horas, las autoridades trabajan para establecer qué provocó la colisión. La ruta ya fue habilitada al tránsito.

Informe de Daniel Bergese

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Ruta Nacional Nº 9? Un accidente trágico entre un Renault 12 y un Renault Clio resultó en la muerte de ambos conductores.

¿Quiénes fueron las víctimas? Los conductores de ambos vehículos, dos hombres mayores de edad, fallecieron en el lugar del accidente.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente tuvo lugar en la mañana del sábado.

¿Dónde ocurrió el siniestro? En la vieja traza de la Ruta Nacional Nº 9, entre Tío Pujio y James Craik.

¿Cómo se encuentra la acompañante del Renault 12? Fue trasladada al Hospital Regional Pasteur en Villa María con politraumatismos, pero consciente.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho