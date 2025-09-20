FOTO: Milagroso rescate de un hombre que cayó en un contenedor de basura en Córdoba.

FOTO: Milagroso rescate de un hombre que cayó en un contenedor de basura en Córdoba.

Un camión de recolección de basura realizaba sus tareas habituales este sábado en la avenida Vélez Sarsfield al 1200, cuando levantó uno de los contenedores bilaterales tipo campana. Tras tres cuadras de recorrido, los operarios escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de la caja del camión, descubriendo que una persona había caído dentro.

El hombre de 35 años, que estaba durmiendo en el contenedor de basura, fue extraído del camión con politraumatismos y derivado al Hospital Misericordia.

La situación generó incertidumbre sobre el funcionamiento del camión, que posee un ciclo automático de compactación. En el trayecto desde la descarga hasta el contenedor siguiente, el camión realizó un ciclo de compactación. Las autoridades no pudieron determinar por qué la persona no fue al área de compactación.

En diálogo con Cadena 3, el comisario del Comando de Acción Preventiva (CAP) IV de la Policía de Córdoba, Claudio Jiménez, comentó que esta persona de alguna manera logró salir de este ciclo y no fue compactada conjuntamente con la basura.

El hombre en cuestión fue rescatado por personal del DUAR y la dirección de bomberos. Se le brindó atención médica a través del servicio del 107, que diagnosticó politraumatismo y dolencias corporales, y fue trasladado al Hospital Misericordia.

Sobre su estado, se confirmó que el hombre se encontraba consciente en el momento del rescate.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Barrionuevo.