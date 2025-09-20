En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Milagroso rescate de un hombre que cayó en un contenedor de basura en Córdoba

El hombre de 35 años estaba durmiendo en el contenedor, cuando fue "levantado" por el camión de reciclaje. Recibió atención médica y presenta politraumatismo.

20/09/2025 | 09:43Redacción Cadena 3

FOTO: Milagroso rescate de un hombre que cayó en un contenedor de basura en Córdoba.

FOTO: Milagroso rescate de un hombre que cayó en un contenedor de basura en Córdoba.

  1.

    Audio. Milagrosa salvación de un hombre que cayó en un contenedor de basura en Córdoba

    Cadena 3

    Episodios

Un camión de recolección de basura realizaba sus tareas habituales este sábado en la avenida Vélez Sarsfield al 1200, cuando levantó uno de los contenedores bilaterales tipo campana. Tras tres cuadras de recorrido, los operarios escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de la caja del camión, descubriendo que una persona había caído dentro.

El hombre de 35 años, que estaba durmiendo en el contenedor de basura, fue extraído del camión con politraumatismos y derivado al Hospital Misericordia.

La situación generó incertidumbre sobre el funcionamiento del camión, que posee un ciclo automático de compactación. En el trayecto desde la descarga hasta el contenedor siguiente, el camión realizó un ciclo de compactación. Las autoridades no pudieron determinar por qué la persona no fue al área de compactación.

En diálogo con Cadena 3, el comisario del Comando de Acción Preventiva (CAP) IV de la Policía de Córdoba, Claudio Jiménez, comentó que esta persona de alguna manera logró salir de este ciclo y no fue compactada conjuntamente con la basura.

El hombre en cuestión fue rescatado por personal del DUAR y la dirección de bomberos. Se le brindó atención médica a través del servicio del 107, que diagnosticó politraumatismo y dolencias corporales, y fue trasladado al Hospital Misericordia.

Sobre su estado, se confirmó que el hombre se encontraba consciente en el momento del rescate.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Barrionuevo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho