Advierten que la suba del dólar anticipa un aumento en la canasta básica

La volatilidad cambiaria y las altas tasas de interés siguen impactando en la economía real. Según analistas privados, el segundo trimestre mostró un amesetamiento en la actividad económica y, en el tercero, ya se percibe una recesión en el consumo. El incremento del dólar en julio y agosto, sumado a la incertidumbre sobre su traslado a precios, generó dificultades en la microeconomía, especialmente en el comercio minorista.

En diálogo con Cadena 3, Germán Romero, del Centro de Almaceneros de Córdoba, advirtió que la suba del dólar perforando la banda de flotación “afectó la normalidad de la entrega de mercaderías”. Señaló faltantes en gaseosas, cervezas y fiambres, junto a subas preventivas de entre el 4% y el 7% aplicadas por los proveedores. “Más allá de que no cabe ningún aumento porque la demanda está absolutamente contraída, si ocurren esas subas abruptas del dólar, indudablemente impactará en los precios”, expresó.

Romero remarcó que esta dinámica se traducirá en un alza de la canasta básica y en el índice inflacionario de septiembre. “De enero a agosto de 2025, comparado con el mismo período de 2024, las ventas en volumen de comercios de proximidad que venden alimentos cayeron un 19,1%. Y lamentablemente, septiembre sería el peor mes en cuanto a caídas de ventas”, detalló.

El dirigente señaló que el sector está “expectante” y con un “panorama incierto” respecto a los precios, ya que la retracción de la demanda podría atenuar el traslado total de la devaluación. Sin embargo, anticipó que habrá “una suba sensible en los alimentos esenciales” durante las próximas semanas.

Mientras tanto, desde el Gobierno insisten en que la volatilidad cambiaria responde más a factores políticos que económicos, aunque el golpe en los bolsillos ya se siente en las góndolas.

Informe de Guillermo López