Día de la Primavera en Rosario: festejo con alerta climática y controles

La tradicional celebración del Día de la Primavera en Rosario tendrá este año una característica particular: un operativo de seguridad reforzado que convivirá con un pronóstico meteorológico adverso que podría modificar los planes de muchos rosarinos.

Diego Herrera, Secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, confirmó en diálogo con Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario que el operativo especial comenzó el jueves por la noche y se extenderá durante todo el fin de semana. La decisión responde a la coincidencia del Día del Estudiante con un domingo, lo que tradicionalmente genera gran concentración de jóvenes en espacios públicos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Tenemos más de 100 agentes recorriendo durante todo el fin de semana, con controles de alcoholemia y narcolemia en puntos fijos y móviles, y presencia en parques y zonas de alta concurrencia como la costa central y La Florida”, detalló Herrera.

Aunque muchos eventos programados para este domingo ya fueron suspendidos por mal tiempo, la Municipalidad mantendrá los controles activos, anticipando que algunas reuniones espontáneas podrían realizarse de todos modos.

“En general, los últimos años han sido tranquilos. No hemos tenido episodios graves, y eso habla bien de cómo la ciudadanía se comporta en estas fechas. Pero igualmente reforzamos la prevención”, agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A la par del despliegue municipal, el clima pone un signo de interrogación sobre el festejo al aire libre. Jorge Giometti, del Sistema de Alerta Temprana del Centro de Monitoreo Meteorológico, confirmó que rige una alerta naranja para este sábado y parte del domingo, lo que implica una alta probabilidad de tormentas fuertes.

“Estamos frente al pasaje de un frente frío que traerá lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos con ráfagas importantes”, advirtió. “Recién hacia el mediodía del domingo podríamos tener una mejora temporaria, aunque persistirá el viento y el descenso de temperatura.”

Las temperaturas mínimas podrían alcanzar los 8 grados en la mañana del domingo, con una máxima que no superaría los 18. “Quienes se animen al picnic, que tengan cuidado con los árboles y ramas, porque el viento puede ser fuerte”, recomendó Giometti.

Entrevistas de Susana Manzelli, Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.