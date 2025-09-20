En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Indep. Rivadavia

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Gsia. y Esgrima vs. San Telmo

Mendoza

En vivo

Especial 30 Años Primavera en Carlos Paz

 

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Cristal, hongos y éxtasis: detenidos en allanamientos en el centro de Rosario

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal de Rosario a la Policía Federal en la previa de una fiesta electrónica en Metropolitano. Hay cuatro detenidos.    

20/09/2025 | 17:26Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Cristal, hongos y éxtasis: detenidos en allanamientos en el centro de Rosario.

FOTO: Cristal, hongos y éxtasis: detenidos en allanamientos en el centro de Rosario.

La Policía Federal secuestró drogas sintéticas, marihuana, hongos y una suma importante de dinero en una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del centro y macrocentro de Rosario en la previa de una fiesta en Metropolitano. Los procedimientos fueron dispuestos en el marco de una investigación del fiscal federal Santiago Alberdi, de la unidad de Casos Complejos y Narcocriminalidad, y autorizados por el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz.

Los operativos se llevaron a cabo en la previa de eventos de música electrónica, con el objetivo de desarticular un circuito de venta de estupefacientes.

En particular, este sábado en Rosario estaban anunciados Øostil, Bob Tosh y Open Call en Metropolitano (Alto Rosario), en un evento organizado por Lado B. Si bien las características del evento orientaron a los investigadores a realizar los allanamientos, cabe destacar que el lugar, los artistas y la productora son ajenos a la causa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese contexto, en un departamento de Paraguay al 1800 fue detenido Damián S., de 30 años, donde los efectivos de la División Antidrogas Rosario de la PFA hallaron pastillas de MDMA y cristal.

Otro procedimiento se concretó en Italia al 1200, donde fueron apresados Candela P., de 27 años, y Miqueas G., de 25. Allí secuestraron 194 pastillas de éxtasis, cogollos de marihuana, hongos alucinógenos, envoltorios de cristal, además de pastillas de Valium y de Cordyceps.

En Zeballos al 3100 no se encontraron moradores, pero se incautaron dos teléfonos iPhone y cristal. En otro allanamiento, sobre Urquiza al 1200, la policía detuvo a Sofía M., de 35 años. 

En el lugar se encontraron seis plantas florecidas y otras siete sin florecer, cogollos, 654 pastillas de éxtasis, cocaína, cristal, ketamina líquida, cuatro celulares, dos balanzas de precisión y 232.500 pesos en efectivo. Además, había elementos de cultivo y fraccionamiento.

En Coussirat al 2800 no había personas al momento de la irrupción, pero los agentes hallaron pastillas de MDMA y un teléfono celular.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En total, los allanamientos permitieron sacar de circulación cientos de pastillas de éxtasis, dosis de cristal, cocaína, hongos, dinero en efectivo y teléfonos celulares, golpeando a un circuito que abastecía la escena electrónica local.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal. La audiencia de formalización de acusación será en los próximos días.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho