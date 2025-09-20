FOTO: Cristal, hongos y éxtasis: detenidos en allanamientos en el centro de Rosario.

La Policía Federal secuestró drogas sintéticas, marihuana, hongos y una suma importante de dinero en una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del centro y macrocentro de Rosario en la previa de una fiesta en Metropolitano. Los procedimientos fueron dispuestos en el marco de una investigación del fiscal federal Santiago Alberdi, de la unidad de Casos Complejos y Narcocriminalidad, y autorizados por el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz.

Los operativos se llevaron a cabo en la previa de eventos de música electrónica, con el objetivo de desarticular un circuito de venta de estupefacientes.

En particular, este sábado en Rosario estaban anunciados Øostil, Bob Tosh y Open Call en Metropolitano (Alto Rosario), en un evento organizado por Lado B. Si bien las características del evento orientaron a los investigadores a realizar los allanamientos, cabe destacar que el lugar, los artistas y la productora son ajenos a la causa.

En ese contexto, en un departamento de Paraguay al 1800 fue detenido Damián S., de 30 años, donde los efectivos de la División Antidrogas Rosario de la PFA hallaron pastillas de MDMA y cristal.

Otro procedimiento se concretó en Italia al 1200, donde fueron apresados Candela P., de 27 años, y Miqueas G., de 25. Allí secuestraron 194 pastillas de éxtasis, cogollos de marihuana, hongos alucinógenos, envoltorios de cristal, además de pastillas de Valium y de Cordyceps.

En Zeballos al 3100 no se encontraron moradores, pero se incautaron dos teléfonos iPhone y cristal. En otro allanamiento, sobre Urquiza al 1200, la policía detuvo a Sofía M., de 35 años.

En el lugar se encontraron seis plantas florecidas y otras siete sin florecer, cogollos, 654 pastillas de éxtasis, cocaína, cristal, ketamina líquida, cuatro celulares, dos balanzas de precisión y 232.500 pesos en efectivo. Además, había elementos de cultivo y fraccionamiento.

En Coussirat al 2800 no había personas al momento de la irrupción, pero los agentes hallaron pastillas de MDMA y un teléfono celular.

En total, los allanamientos permitieron sacar de circulación cientos de pastillas de éxtasis, dosis de cristal, cocaína, hongos, dinero en efectivo y teléfonos celulares, golpeando a un circuito que abastecía la escena electrónica local.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal. La audiencia de formalización de acusación será en los próximos días.