Estadio 3 Notas

Rosario, tras Jadar y ante Suramericanos 2026: "Es la ciudad que somos"

Desde la Municipalidad destacaron el “impacto económico” y “un legado de infraestructura” para la ciudad en lo deportivo, en lo que afirman que después del año que viene será “la mejor del país”.     

15/09/2025 | 22:13Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Rosario vibra con los Juegos Jadar.

  1. Audio. Balance institucional de los Juegos Jadar Rosario.

    Estadio 3

    Episodios

Con un balance positivo culminaron los Juegos Jadar de Alto Rendimiento, que durante la última semana reunieron a atletas de todo el país en la ciudad. El evento no solo destacó por su nivel competitivo –calificado como "superior al esperado" por las autoridades– sino también por su significativo impacto económico, estimado en 6.000 millones de pesos generados por la afluencia de visitantes y turistas.

En una conferencia de prensa realizada este mediodía en el Palacio Municipal, la Secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mateo, junto al Subsecretario Diego Sebben, presentaron los detalles del evento. El funcionario destacó que "todas las provincias ganaron una medalla de oro", un dato relevante que demuestra la equidad competitiva del evento. La provincia de Buenos Aires, con la mayor delegación, lideró el medallero, pero el verdadero valor, según remarcaron, fue la oportunidad para que atletas de alto rendimiento, muchos de ellos profesionales, "se pongan la camiseta de su provincia".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El legado infraestructural es otra de las grandes victorias. "Cuando pasen los Juegos Suramericanos, sin lugar a dudas Rosario va a ser la ciudad con mejor infraestructura deportiva del interior del país", afirmó Sebben.

Entre las obras en desarrollo se encuentran una nueva arena multipropósito con capacidad para 10.000 personas, un microestadio cubierto con 3.500 butacas, un centro acuático y una villa deportiva.

La organización contó con la sinergia de ocho clubes de la ciudad que prestaron sus instalaciones para las competencias, mostrando "a las claras la ciudad que somos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La mirada está puesta ahora en el futuro. El próximo sábado 20 de septiembre, a las 18 horas en el Monumento Nacional a la Bandera, se realizará la presentación oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El evento contará con la presencia de embajadores de la competencia, bandas de nivel nacional y estelares, prometiendo ser "algo lindo para venir a ver en familia" y marcando el comienzo de la cuenta regresiva para el próximo gran desafío deportivo que consolidará el posicionamiento de Rosario.

Informe de Agostina Meneghetti.

