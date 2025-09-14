Santa Fe fue tercera en los JADAR 2025 y Buenos Aires dominó el medallero

FOTO: El equipo femenino de básquet 3x3 consiguió una de las medallas de oro de Santa Fe.

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025 finalizaron este domingo con un hecho inédito para el deporte nacional: las 24 provincias del país conquistaron medallas en distintas disciplinas. El evento reunió a más de 2.500 atletas olímpicos y paralímpicos durante seis días de competencia en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La provincia de Buenos Aires encabezó con amplitud el medallero general, al conseguir 84 preseas de oro, 86 de plata y 87 de bronce, alcanzando un total de 257. En el segundo lugar se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 148 medallas, seguida por Santa Fe, que como anfitriona se quedó con el tercer puesto al reunir 139.

El podio general reflejó la diversidad del deporte argentino, con logros en disciplinas individuales y colectivas en todo el país. Córdoba y Entre Ríos completaron los primeros cinco lugares, mientras que provincias como Formosa, Santa Cruz y Chaco también obtuvieron preseas en sus disciplinas. En total, se entregaron 924 medallas.

La directora general de los Juegos, Alejandra Mattheus, destacó que el balance de esta primera edición “demuestra la importancia del trabajo en equipo y el sentido federal del deporte”. En tanto, el director ejecutivo, Diego Sebben, afirmó que “los JADAR abren un nuevo ciclo para el alto rendimiento en la Argentina”.

El presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, valoró la proyección que deja el certamen y remarcó el camino hacia los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Más allá de las cifras, el cierre de los JADAR dejó como saldo un legado de infraestructura, organización y proyección para el deporte argentino, con Rosario consolidada una vez más como sede de grandes competencias nacionales e internacionales.