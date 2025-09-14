En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Tigre vs. Talleres

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Clubes rosarinos fueron claves en el éxito de los Juegos JADAR 2025

Instituciones deportivas de la ciudad abrieron sus puertas y aportaron infraestructura para las competencias. La articulación con la Municipalidad fue determinante.

14/09/2025 | 21:24Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: ger juegos jadar rosario legado

La primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025 tuvo como protagonistas centrales a los clubes de la ciudad, que pusieron a disposición su infraestructura, personal y experiencia organizativa. Su aporte resultó decisivo para el desarrollo de las competencias y consolidó a Rosario como capital deportiva del país.

Cada institución se preparó para recibir a delegaciones de todo el país. Se acondicionaron espacios, se instalaron pantallas, luces, cartelería y se generó un ambiente festivo que acompañó a miles de espectadores en cada jornada. Dirigentes, entrenadores, deportistas y familias participaron en el esfuerzo colectivo que le dio marco al evento.

El aporte fue diverso y abarcó múltiples disciplinas. Newell’s Old Boys albergó balonmano, tiro deportivo y para tiro; Rosario Central recibió el básquet en silla de ruedas y el bádminton; Gimnasia y Esgrima fue sede de tenis, hockey y rugby 7; y el Club Provincial concentró actividades como boccia, wushu kungfu, lucha, gimnasia artística y rítmica, trampolín, polo acuático y natación artística.

Además, el Jockey Club Rosario recibió el golf, el pentatlón moderno y el ecuestre y para ecuestre; el Club Náutico organizó vóley; el Club Universitario fue sede de esgrima; y el Club Huracán albergó la pelota paleta.

La articulación con la Municipalidad de Rosario fue fundamental desde el inicio de la organización. Este vínculo permitió garantizar que cada detalle estuviera a la altura y consolidó a los clubes como actores sociales clave, más allá de lo deportivo, en la construcción de una ciudad con inclusión y oportunidades.

El cierre de los JADAR dejó un legado que confirma la importancia del entramado institucional de Rosario. Los clubes no solo fueron sedes deportivas, sino anfitriones de un evento que unió al país a través del deporte.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho