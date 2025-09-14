Clubes rosarinos fueron claves en el éxito de los Juegos JADAR 2025

La primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025 tuvo como protagonistas centrales a los clubes de la ciudad, que pusieron a disposición su infraestructura, personal y experiencia organizativa. Su aporte resultó decisivo para el desarrollo de las competencias y consolidó a Rosario como capital deportiva del país.

Cada institución se preparó para recibir a delegaciones de todo el país. Se acondicionaron espacios, se instalaron pantallas, luces, cartelería y se generó un ambiente festivo que acompañó a miles de espectadores en cada jornada. Dirigentes, entrenadores, deportistas y familias participaron en el esfuerzo colectivo que le dio marco al evento.

El aporte fue diverso y abarcó múltiples disciplinas. Newell’s Old Boys albergó balonmano, tiro deportivo y para tiro; Rosario Central recibió el básquet en silla de ruedas y el bádminton; Gimnasia y Esgrima fue sede de tenis, hockey y rugby 7; y el Club Provincial concentró actividades como boccia, wushu kungfu, lucha, gimnasia artística y rítmica, trampolín, polo acuático y natación artística.

Además, el Jockey Club Rosario recibió el golf, el pentatlón moderno y el ecuestre y para ecuestre; el Club Náutico organizó vóley; el Club Universitario fue sede de esgrima; y el Club Huracán albergó la pelota paleta.

La articulación con la Municipalidad de Rosario fue fundamental desde el inicio de la organización. Este vínculo permitió garantizar que cada detalle estuviera a la altura y consolidó a los clubes como actores sociales clave, más allá de lo deportivo, en la construcción de una ciudad con inclusión y oportunidades.

El cierre de los JADAR dejó un legado que confirma la importancia del entramado institucional de Rosario. Los clubes no solo fueron sedes deportivas, sino anfitriones de un evento que unió al país a través del deporte.