Soledad Pastorutti y el "elástico invisible” que la une a Arequito

Soledad Pastoruttidialogó con Cadena 3 desde su lugar en el mundo, Arequito, su pueblo natal, donde este fin de semana se desarrolla la 44ª Fiesta Nacional de la Soja.

“Este pueblo se mantiene con la misma cantidad de habitantes hace muchos años, los chicos se van a estudiar a la ciudad y muchos no vuelven”, contó la cantante a Tarde y Media.

Y añadió: “Yo estoy atada a Arequito por un elástico invisible”.

“Esta es una fiesta que tiene que ver mucho con nuestra familia, las reinas del maní de Hernando dormían en mi casa, Natalia y yo dejábamos nuestras camas libres y ahí dormían”, recordó.

Y completó: “Mi papá era delegado de la fiesta, el trono de la reina era un sillón de mi casa, este era el gran evento del pueblo y este año la idea era reversionarlo”.

“Esto no se trata de un cereal, se trata de lo que somos, la mayoría de este país depende de cómo le va al campo y nosotros no podemos escapar de esta forma de vida; yo soy cantante pero conociendo el entorno del campo es increíble cómo cambia el humor dependiendo con eso, si llueve o no por ejemplo”, expresó.

“Siempre tenemos que encontrar un motivo para festejar y para reconciliarnos con el presente, la mayoría de la gente de acá la lucha como en todos lados; yo empecé a hacerme cargo de dónde soy y de lo que me rodea y por eso estoy acá”, cerró.

Entrevista de “Alambre” Jarmolczuk.