Yuyito González desmiente encuentro con Fátima Flórez durante su viaje a Miami

Yuyito González aclara sus actividades en Miami

La ex vedette Amalia "Yuyito" González se encuentra en Miami, donde viajó para ofrecer charlas sobre religión evangélica en varias iglesias. Durante su estadía, desmintió haber tenido un encuentro con Fátima Flórez en el aeropuerto de Ezeiza, a diferencia de lo que difundió un video en las redes sociales. Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, la amiga de la conductora, Silvia González, confirmó que "Yuyito" rechazó categóricamente la posibilidad de haber coincidido con Flórez en el aeropuerto; ella misma declaró: "Ellas nunca se encontraron, no existió el saludo entre ambas".

González se mostró entusiasmada por haber comenzado transmisiones en vivo a través de Instagram y expresó su alegría por participar en los "auditorios" evangélicos. Fue vista a la salida de un hotel en Kendal, camino a la iglesia denominada "El Rey Jesús". Durante la misma transpire, informó que también asistirá a la iglesia del pastor Ledesma en Chaco.

Declaraciones sobre su rol espiritual

En cuanto a su rol dentro de la comunidad religiosa, Yuyito aclaró que no se considera pastora, ya que explica que para ello "se necesita un up grade". Además, mencionó que en una de las reuniones programadas, estaría presente una asesora espiritual de la Casa Blanca. González rechazó realizar cualquier tipo de "trabajo", explicando que su participación fue por invitación y añadió entre risas: "Díganle a los demonios que no cobraré, porque después dicen que me pagan US$10 mil y no cobro nada".

De esta manera, Yuyito González continúa trabajando en su proyección como figura pública, involucrándose en actividades que le resultan relevantes, mientras aclara rumores sobre su vida personal y profesional.