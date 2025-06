Facundo Calvo rememora a su padre Carlín y comparte anécdotas entrañables del pasado

Facundo Calvo recordó, con nostalgia y cariño, la figura de su padre Carlín, fallecido el 20 de diciembre de 2020. El joven expresó: 'Mis primeros recuerdos de la infancia eran estar en Mar del Plata, en los teatros cuando acompañaba a mi papá. Desde ahí supe que eso me gustaba y lo quería hacer'. Su experiencia como actor se vio influenciada por el legado paterno.

Facundo, quien vive actualmente su propia etapa de desarrollo artístico, recordó un giro inesperado en su vida cuando decidió mudarse a Hawai. 'Viví en Hawai seis meses y volví hace poco. Trabajaba en una playa y en una heladería', relató. Pese a la vida relajada en la playa, su pasión por la actuación lo llevó de regreso a Argentina.

Al rememorar las últimas actuaciones de Carlín, Facundo contó: 'Lo último que hizo mi papá fue Leonas con Nazarena Vélez y Carmen Barbieri. Él solo salía al final y decía ‘Es una lucha’, una icónica frase de Calvo en Amigos son los amigos, 1990. Era hermoso'. Quiso reflejar cómo esa conexión con el arte seguía viva en su familia.

El joven se refirió también a la crítica que recibió su padre respecto a su regreso a los escenarios. 'Eso le hizo muy bien. Hay mucha gente que decía que lo estaban explotando y no. Estar arriba del escenario era lo que él amaba. Se preparaba para las obras en Mar del Plata y se desesperaba por cómo había salido. Siempre muy metido', afirmó.

En un tono más personal, compartió una anécdota infantil que lo hizo sonreír: 'Fuimos solos al mundial de Sudáfrica a ver jugar a Argentina. Estábamos discutiendo, nunca antes lo había puteado y esa vez le dije ‘¡pelotudo!’ y se cagó de risa. Nos abrazamos y ya'. Este recuerdo lo llevó a una reflexión sobre su relación con su padre.

Facundo también habló de los momentos difíciles que vivieron cuando Carlín se enfermó. 'Cuando se enfermó, hubo momentos duros. Podía compartir fútbol y cosas, pero ya no podía tener una conversación normal. Me quería preguntar cómo me había ido en el colegio y decía ‘en el club’. Igualmente me quedo con que lo pude tener un tiempo más y, dentro de lo que se podía, tuvo unos años en los que estuvo bien', concluyó el joven, quien valora cada instante junto a su progenitor.