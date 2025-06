Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, protesta en prisión al rechazar sus viandas

FOTO: Desde salmón en el Palacio Duhau a rechazar viandas en Ezeiza: el ex de Jésica Cirio y su insólita protesta

El ex marido de Jésica Cirio se niega a comer en prisión

Elías Piccirillo, detenido en el Penal de Ezeiza, se encuentra en una insólita situación al negarse a consumir los alimentos proporcionados por el sistema penitenciario. Esta acción lo llevó a participar en una supuesta huelga de hambre que también involucra a otros reclusos en el pabellón K, donde comparten espacio notablemente personajes como Lázaro Báez y Ricardo Jaime. Se prevé que en días próximos se sume a esta protesta Fabián Rossi, ex pareja de Iliana Calabró.

El servicio penitenciario federal contrata un servicio de catering que, según Piccirillo y los demás detenidos, no cumple con sus expectativas. La crítica a la comida es tajante, considerando que en enero de este año, él compartió una cena con Francisco Hauque, involucrado en una estafa, en el lujoso Palacio Duhau de Recoleta, donde el menú incluía salmón. Esta discrepancia alimentaria ha motivado que el grupo manifieste su desacuerdo comiendo de esa manera.

Condiciones de la comida y protestas

El abogado de Piccirillo, Alejandro Cipolla, aclaró que el menú que reciben los internos es el mismo que consume el personal penitenciario, agregando que “la realidad es que la comida llega fría”. Pese a ello, el pabellón cuenta con un “hornito” eléctrico, supuestamente adquirido por Lázaro Báez, lo que permite cierta comodidad a los reclusos. El acta de queja de Piccirillo resalta su negativa a aceptar la comida racionada ofrecida por la administración del penal.

Al interrogarlo sobre sus motivos para no consumir dicha comida, las respuestas de Piccirillo carecieron de sustancia, indicando que “manifiesta y no dice nada”. Además, se ha conocido que la protesta en este penal fue impulsada por el ex fiscal general Julio César Castro, quien se encuentra cumpliendo una condena de seis años y seis meses por abuso sexual y lesiones, enfatizando así las condiciones edilicias insatisfactorias.

La situación legal de Piccirillo

La Cámara de apelaciones ha desestimado todos los recursos planteados por la defensa del financista, lo que significa que permanecerá bajo prisión preventiva en el penal de Ezeiza. Fernando Sicilia, abogado defensor de Piccirillo, confirmó esta situación a la Agencia Noticias Argentinas.