Rosana Negrini, de Agrometal: “Cambió la música del país y vamos a bailar”

En el corazón de Monte Maíz, un pequeño pueblo cordobés que late con el ritmo del campo, Agrometal celebra 75 años de historia y transformación. Fundada por visionarios como Oscar Negrini, padre de la actual presidenta Rosana Negrini, esta empresa familiar se ha convertido en un emblema de la innovación agrícola, liderando la revolución de la siembra directa en Argentina y expandiendo su horizonte hacia el mundo.

En una entrevista con el ciclo "La Argentina, hoy" de Cadena 3 en el nuevo Estudio Federal en Agroactiva, Rosana Negrini compartió este jueves su visión sobre el pasado, presente y futuro de Agrometal, en un contexto de cambios económicos y desafíos globales.

Un legado de innovación en Monte Maíz

Agrometal nació en 1950 en Monte Maíz, un pueblo que, según Rosana, “nunca abandonamos ni abandonaremos”. Desde sus inicios, la empresa se destacó por su capacidad de adaptación.

En los años 60, bajo el liderazgo de Oscar Negrini, Agrometal se transformó en sociedad anónima y comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores, un hito impensado para una compañía del interior profundo. Alianzas con gigantes como Ingersoll de Estados Unidos y la producción de rastras Rome marcaron una época. Sin embargo, el gran cambio llegó en los años 80 con la adopción de la siembra directa, una práctica que revolucionó el agro argentino y que Agrometal ayudó a consolidar.

“Hacemos las sembradoras que permiten que el alimento comience con una buena semilla bien puesta en la tierra”, explicó Rosana. La siembra directa, que hoy es un estándar en Argentina, representa un hito cultural y científico que la empresa no sólo adoptó, sino que llevó a otros países. En los últimos años, Agrometal ha exportado máquinas a Rumania y Serbia, formando a técnicos y productores en esta técnica que optimiza el uso del suelo y enfrenta los desafíos climáticos.

Navegando un contexto desafiante

El presente de Agrometal está marcado por un contexto económico en transformación. Con la apertura a importaciones y la llegada de máquinas y repuestos extranjeros, la empresa enfrenta nuevos retos. “La música cambió, y nosotros tenemos que adaptarnos a bailar este nuevo ritmo”, afirmó Rosana, refiriéndose a la necesidad de ser más eficientes y competitivos.

Para ello, Agrometal ha implementado un proceso de digitalización basado en el modelo de World Class Manufacturing, adaptado a su realidad. La incorporación de Adolfo Felipa, un ingeniero cordobés con 30 años de experiencia en multinacionales como Renault, ha sido clave para liderar esta transición desde febrero de 2025.

Sin embargo, Rosana subrayó que la competencia internacional no es equitativa. “Nos falta una reforma impositiva y laboral para competir en igualdad de condiciones. El saldo técnico de IVA que no recuperamos es un peso enorme en nuestro balance”, señaló.

A pesar de estos desafíos, la presidenta de Agrometal confía en que el Gobierno actual comprende estas demandas y espera que, tras las elecciones, se concreten reformas que nivelen el terreno.

Un futuro global con raíces locales

Agrometal no sólo aspira a exportar máquinas, sino a llevar la filosofía de la siembra directa al mundo. “No es sólo enviar máquinas; es enseñar a los productores cómo funciona este sistema”, explicó Rosana, recordando su reciente viaje a Rumania, donde demostró junto a su equipo las ventajas de esta técnica. La empresa está formando distribuidores y técnicos en el exterior, adaptando sus sembradoras a las necesidades específicas de cada región.

A nivel interno, Agrometal sigue siendo un pilar para Monte Maíz. Con “desempleo cero” en el pueblo, la empresa emplea a más de 150 trabajadores de localidades vecinas, transportándolos diariamente. “El que no trabaja en Monte Maíz es porque no quiere o no es bueno”, afirmó Rosana, destacando el empleo formal y la dinámica emprendedora del lugar, impulsada por profesionales que regresan tras formarse en las ciudades.

La pasión de una continuadora

Rosana asumió la presidencia en 2001, tras el fallecimiento de su padre, en medio de la crisis económica que sacudió al país. “Fue un momento duro, pero el lunes, después de su muerte, tomé el micrófono frente a los empleados y dije: ‘Esto continúa’”, relató.

Su liderazgo, marcado por la pasión heredada de Oscar Negrini, ha sido clave para mantener el espíritu innovador de la empresa. “Mi padre era un visionario, un distinto. Yo soy una continuadora”, afirmó con humildad, aunque su trayectoria demuestra que también ha dejado su propia huella.

Como presidenta de CAFMA y miembro activo de la Unión Industrial de Córdoba, la Fundación Mediterránea y otras entidades, Rosana lleva adelante una militancia empresaria que trasciende Agrometal. “Me gusta la parte social, aunque es difícil y nadie quiere continuarla”, admitió, recordando los años en que viajaba incansablemente mientras criaba a sus cuatro hijos.

La familia y el futuro

La continuidad familiar está asegurada en Agrometal. De los cuatro hijos de Rosana, tres ya están involucrados: una contadora en el directorio, un licenciado en marketing y una ingeniera industrial, que pronto liderará áreas de la fábrica. “Es la primera vez que alguien de la familia se interesa por los fierros”, celebró Rosana, destacando la formación de su hija en la escuela técnica de Monte Maíz.

A sus empleados, Rosana los considera “familia”. En 75 años, Agrometal ha enfrentado crisis, hiperinflaciones y recesiones sin conflictos gremiales. “Cuando estamos bien, lo estamos todos; cuando estamos mal, lo compartimos”, afirmó.

Un mensaje de inspiración

Al cierre de la entrevista, Rosana recomendó la biografía de Elon Musk, un libro que la marcó por la pasión y el compromiso del empresario con sus proyectos. “Me sentí identificada. Estoy en la fábrica todos los días y no me pienso retirar hasta que tenga nietos que cuidar”, confesó, entre risas.

Entrevista de Sergio Suppo.