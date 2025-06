Pullaro: “Milei cree en el mundo financiero; yo, en el productivo”

En una entrevista exclusiva con el ciclo "La Argentina, hoy" de Cadena 3 en el marco de Agroactiva, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló este miércoles con pasión sobre el federalismo, las coincidencias con sus pares de Córdoba y Entre Ríos y las diferencias con el presidente Javier Milei.

Desde el Estudio Federal de la radio en la muestra agropecuaria más importante del país, el mandatario radical reivindicó el legado histórico de la “provincia invencible” y planteó la necesidad de un país más equitativo en la distribución de recursos.

Santa Fe, la invencible: un legado federalista

Pullaro abrió la conversación evocando el eslogan que lleva la bandera provincial: “Provincia invencible de Santa Fe”. Recordó que, en los albores del país, bajo el liderazgo del brigadier Estanislao López, Santa Fe resistió los intentos de los ejércitos porteños por someterla en 1820 y 1830. “Ningún ejército porteño pudo vencerla ni someterla. Es un momento para traer esos conceptos, porque Argentina concentra el poder económico, mientras las provincias productivas, como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, aportamos muchísimo y recibimos poco a cambio”, afirmó.

El gobernador subrayó que el federalismo sigue siendo una lucha vigente, aunque hoy se libra en el terreno de la democracia. “Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos producen y generan recursos que se concentran en el AMBA. Es hora de rediscutir un país más federal”, insistió, destacando la necesidad de defender el interior productivo.

Sintonía con Llaryora y Frigerio, una alianza por el interior productivo

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la coincidencia ideológica y política entre Pullaro, el cordobés Martín Llaryora (peronista) y el entrerriano Rogelio Frigerio (PRO). A pesar de pertenecer a espacios políticos diferentes, los tres gobernadores comparten una visión común: la defensa del interior productivo. “Hacemos una defensa de nuestras provincias para que a nuestra gente le vaya bien. Hablamos de rutas, energía, infraestructura productiva, porque queremos producir más, crecer. Pero el Estado nacional se lleva los recursos y los distribuye siempre en el mismo lugar: el AMBA”, señaló Pullaro.

El gobernador santafesino expresó sus coincidencias con Llaryora y Frigerio, así como por el exgobernador cordobés, Juan Schiaretti, a quien calificó como “una persona con mucha experiencia y capacidad de gestión”.

Pullaro no descartó que esta sintonía pueda traducirse en un proyecto político conjunto en el futuro. “Eso tiene que madurar. Si no defendemos el interior productivo quienes pensamos parecido, va a ser muy difícil. Hay que defender modelos productivos, no sólo políticos”, afirmó.

Diferencias con Milei

Las tensiones con el Gobierno nacional de Javier Milei fueron otro eje central de la entrevista. Pullaro reconoció la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, un principio que aplica en su provincia: “No gastamos un peso más de lo que nos entra”.

Sin embargo, criticó el enfoque del ajuste nacional, que calificó de "injusto". “No está bien que el equilibrio fiscal se logre ajustando a las provincias con fondos que legalmente nos corresponden. Hay impuestos coparticipables que se recortan, mientras los no coparticipables, como el impuesto a los combustibles, aumentan. Eso es una mirada equivocada de cómo gestionar el país”, sentenció.

El gobernador también señaló la caída en la recaudación nacional, que impacta directamente en las provincias. “En Santa Fe, la coparticipación cayó un 25% o 26% en términos reales. Comparando mayo de 2024 con mayo de 2025, la liquidación de ganancias cayó un 44%. Esto afecta nuestras cajas provinciales”, explicó.

Según Pullaro, esta situación se debe a una menor actividad económica y consumo, lo que requiere un cambio de estrategia.

A pesar de las críticas, Pullaro destacó que mantiene un diálogo con el presidente Milei, con quien se reunió en varias ocasiones. “Es una persona carismática, pero venimos de mundos distintos. Yo vengo del trabajo en el campo, de armar una empresa desde cero. Creo en un país productivo, no en uno que priorice lo financiero, como parece ser la visión de Milei”, remarcó.

Seguridad en Rosario: avances, pero falta camino por recorrer

Consultado sobre la situación de violencia y narcotráfico en Rosario, Pullaro fue cauto, pero optimista. “No está resuelto el problema. No quiero ser exitista. Está mucho mejor que hace dos o tres años, con menos homicidios, pero no está resuelto”, admitió.

Destacó el trabajo conjunto entre el servicio penitenciario, la policía provincial, los fiscales y las fuerzas federales, que permitieron pasar de 20 a 300 móviles policiales en las calles de Rosario y realizar 5.700 identificaciones diarias con un enfoque de análisis criminal.

“Logramos bajar el delito contra la propiedad y la violencia, pero aún hay grupos violentos que debemos controlar. Nos falta infraestructura carcelaria y tecnología, como cámaras con inteligencia artificial que harán de Rosario la ciudad más monitoreada”, detalló.

Un libro y una mirada al futuro

Al cierre de la entrevista, Pullaro recomendó "Juan Salvador Gaviota", de Richard Bach, un clásico que, según él, refleja la capacidad de superación sin límites.

Sobre su futuro político, evitó confirmar una candidatura en 2027, aunque defendió la necesidad de la reelección para garantizar gobernabilidad. “Me quedan 909 días de gestión y estoy enfocado en cumplir con las 24.000 acciones y 1.800 programas que tenemos en marcha”, aseguró, destacando el uso de un tablero de control para monitorear la gestión.

Entrevista de Sergio Suppo.