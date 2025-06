Fadea, en crisis: la fábrica argentina de aviones que no fabrica aviones

Por Adrián Simioni

Julio Manco, presidente de Fadea, la fábrica argentina de aviones ubicada en Córdoba, reveló que el déficit operativo de la empresa asciende a 2 millones de dólares por mes.

Para que Fadea funcione, necesita abrir sus puertas con un costo de aproximadamente 120 millones de pesos por día hábil. Este monto resulta alarmante, considerando que la fábrica actualmente no se dedica a la fabricación ni al mantenimiento de aviones de la Fuerza Aérea.

Con 720 empleados, el costo por trabajador se traduce en más de 3.3 millones de pesos al mes. Este número no refleja el salario de cada empleado, sino el costo bruto de mantener la estructura de la fábrica. Sin embargo, esta inversión no se traduce en trabajo efectivo, ya que Fadea no está realizando actividades productivas.

La situación es insostenible. La Fuerza Aérea, que debería contar con aviones operativos, enfrenta una crisis, y los F-16 que se adquieren no se mantendrán en Fadea, sino en el área material de Río Cuarto. La falta de aviones nuevos y la incapacidad de producir aeropartes son evidentes.

La historia de Fadea es un ciclo de promesas incumplidas. Durante 30 años, se ha hablado de la capacidad de la fábrica para producir aviones, pero la realidad muestra que la mayoría de los empleados nunca han fabricado uno. La idea de que Fadea es un bastión del conocimiento aeronáutico se desmorona ante la falta de resultados.

Ante esta situación, propongo la creación de un Ministerio de la Melancolía, que justifique el gasto de dinero en una estructura que no produce. Muchos de los empleados tienen oficios y trabajos paralelos, lo que pone en evidencia la ineficacia de Fadea.

La inacción de Fadea no solo afecta a sus trabajadores, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la industria aeronáutica en Argentina.

