Fassi cruzó a Merlos y apuntó contra Tapia: "Argentina no es campeona por vos"

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, dio una conferencia de prensa este lunes donde detalló el fuerte enfrentamiento que tuvo con el árbitro Andrés Merlos luego de la derrota de su equipo ante Boca Juniors por la Copa Argentina. Fassi describió el incidente como uno de los momentos más difíciles que ha vivido en el fútbol y lanzó fuertes acusaciones contra el referí y la AFA.

“Uno de los momentos más tristes que me tocó vivir”

Fassi comenzó destacando la importancia del contexto previo al partido: “Esto comienza de antes. Para arrancar, Talleres no tendría que haber jugado el 7 de septiembre. Había cinco fechas disponibles. Pedíamos jugar el 18 de septiembre”. Según el presidente, el club fue obligado a jugar sin sus jugadores convocados a las distintas selecciones por la fecha FIFA, lo que los colocó en una posición desfavorable desde el inicio.

Además, criticó la designación de Andrés Merlos como árbitro del encuentro, recordando que en varias ocasiones anteriores el juez perjudicó a Talleres. "Nos designaron a Merlos. Desde hace años, cada vez que dirige a Talleres, lo perjudica. No pedimos que nos den absolutamente nada, pedimos que no nos quiten", expresó con frustración y remarcó que no le tiene "respeto profesional".

Críticas a la AFA y al "Chiqui" Tapia

El presidente de Talleres también mencionó haber intentado reunirse en varias ocasiones con el mandamás de la AFA, sin lograrlo. “Chiqui Tapia, te pedí que nos juntemos y no me recibiste. Una vez te pedí que no juegues con Talleres", reclamó Fassi.

También acusó al director nacional de arbitraje de la AFA de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, Federico Beligoy, de incumplir su promesa de no enviar a ciertos árbitros problemáticos: “Beligoy prometió que esos cuatro o cinco árbitros que perjudican, no los iba a mandar más. Promesa que hace mucho tiempo rompió”.

Además, Fassi lanzó duras críticas hacia Tapia y su gestión: "No somos campeones del mundo, ni bicampeones de América por tu gestión en el fútbol argentino. Pasó porque somos un país exportador y todos los jugadores se fortalecieron en Europa".

También se refirió a las elecciones en la AFA, sugiriendo que Tapia está estructurando todo para mantenerse en el poder: "Ahora querés adelantar las elecciones, las cuales seguramente ganarás, porque es lo que viniste estructurando todos estos años, con todo el poder que tenés. Yo tengo poder moral, ese es mi patrimonio, 'Chiqui'".

"Si Tapia me garantiza que va a dejar de perjudicar a Talleres, analizaría dar un paso al costado", dijo sobre su futuro al frente de "La T".

Fassi también planteó una propuesta para mejorar el fútbol argentino, pidiendo transparencia y reformas. "Vos podés quedar en la historia, 'Chiqui'. Pero no así. La gente y el fútbol están cansados de que pasen cosas raras. Pero claro, manejamos las barras brava, las llevamos al Mundial y hacemos que la opinión esté de nuestro lado… no, 'Chiqui', no tranzamos".

La propuesta de Fassi: El congreso del fútbol argentino

Finalmente, el presidente de Talleres sugirió un cambio estructural: "Te propongo que hagamos un congreso. Mejoremos en los derechos de televisión. Profesionalicemos el arbitraje. Estandaricemos los torneos a la cantidad de equipos que tienen que ser, no acomodado para que te ayuden a ganar una elección. Le inyectemos dinero a los clubes. Yo te ayudo trayendo financistas".

Te lo dije hace una semana por WhatsApp. No perjudiques más a Talleres. Me pongo a disposición para ayudar a hacer crecer el fútbol argentino.

Y añadió: "Cuando se vaya Messi, nos vamos a lamentar no haber hecho algo más para sacar al fútbol argentino de la pobreza. Porque vos lo sabés bien, que estamos en la pobreza. Pongo a Córdoba como sede del congreso. Para venir y hablar de cómo mejorar el fútbol argentino, desde el ascenso a los clubes de primera".

El incidente con Andrés Merlos

El momento más tenso de la conferencia llegó cuando Fassi relató lo sucedido tras el partido. Explicó que decidió bajar rápidamente al vestuario para apoyar a su arquero, Guido Herrera. Al encontrarse en la zona mixta, se cruzó con los árbitros y decidió preguntar directamente a Merlos: "Vine a hablar y le dije 'explicame por qué perjudicaste a Talleres'. Esas fueron las únicas dos frases que le dije a Merlos. Cualquier otra cosa que se diga es mentira".

Según el dirigente, fue entonces cuando el árbitro respondió de manera violenta: “Él empieza a gritarme a mí: ‘acompáñame al vestuario’, me dijo, totalmente sacado, tal es así que lo empiezan a agarrar”. Fassi denunció que Merlos lo golpeó en el pómulo derecho, dejándolo desconcertado: “Me pegó una trompada en el pómulo derecho. Ahí quedé totalmente descolocado y pensé: ‘qué locura lo que acaba de pasar’”.

El vicepresidente de Talleres, Gustavo Gatti, también resultó agredido al intentar intervenir. Según Fassi, Merlos le lanzó una patada a la altura del hígado: “Le dice a Merlos: ‘vos estás loco, ¿cómo le vas a pegar al presidente?’, a lo que respondió con una patada que lo voló tres metros para atrás”.

Informes de Nicolás Núñez y Fernando Barrionuevo.