Cristina Kirchner pidió una "actualización del modelo sindical argentino"

La ex presidenta Cristina Kirchner pidió este jueves una "actualización" del modelo sindical argentino a tono con los "tiempos nuevos" en "materia de un nuevo modo de trabajo en una nueva fase del capitalismo", al pronunciarse por el Día del Trabajador.

En un mensaje enviado al PJ, partido que preside, la ex jefa de Estado expresó que "es un 1 de mayo muy duro para las grandes mayorías nacionales, son tiempos de ajuste, de una pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios y donde el gobierno pretende arrasar derechos conquistados por nuestro pueblo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Es más necesario que nunca entonces mantenernos unidos y reafirmar nuestras banderas: defensa del trabajo y de la dignidad y, además, volver fortalecerse y darle legitimidad al movimiento sindical argentino con la necesaria actualización que imponen los tiempos nuevos en materia de un nuevo modo de trabajo en una nueva fase del capitalismo", indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el mensaje grabado y publicado en sus redes sociales, la ex mandataria aclaró que "esto no significa negar lo pasado sino aceptar el presente pero no desde el conformismo sino de cómo intervenimos ese presente para seguir representando los valores de los que trabajan".

"Hay nuevas modalidades de trabajo y también hay nuevas actitudes frente a la asociación que se daba en el pasado y tenía su basamento en la solidaridad y que hoy, a partir de muchas modificaciones tecnológicas y culturales, se tiende más a un individualismo", observó.

Al respecto, Cristina Kirchner llamó a "aceptar esto no sin críticas sino para ver cómo intervenimos sobre esta nueva realidad".