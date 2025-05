Cerúndolo, imparable: derrotó al checo Jakub Mensik y avanzó a semis de Madrid

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, actualmente en el puesto 20 del ranking ATP, logró una gran victoria al derrotar al checo Jakub Mensik, ubicado en la posición 22, en un emocionante partido en las instalaciones del Masters 1000 de Madrid.

El encuentro se desarrolló durante dos horas y diez minutos, culminando con un marcador de 3-6, 7-6(5) y 6-2 a favor de Cerúndolo. Este triunfo no solo le asegura un lugar en las semifinales, sino que también le permite regresar al top 20 del ranking mundial.

