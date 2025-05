Llega la última fecha del campeonato: hay dos lugares en octavos para 8 equipos

Este fin de semana, la Liga Profesional vivirá su jornada decisiva con la disputa de la última fecha del Torneo Apertura 2025. La mayoría de los equipos ya aseguraron su clasificación, pero todavía hay posiciones clave en juego, lo que podría conducir a históricos cruces en los octavos de final.

Los clásicos que podrían darse son los siguientes: Independiente vs Racing; San Lorenzo vs Huracán, y Rosario Central vs Newell's. Para que estas llaves se concreten, deben darse una serie de resultados específicos que definan el posicionamiento de los equipos.

En la Zona A, ya están clasificados 7 equipos: Boca Juniors, Argentinos Juniors, Huracán, Tigre, Racing, Independiente Rivadavia y Barracas Central. Solo resta un lugar, que se disputarán Estudiantes, Newell's y Defensa y Justicia. El conjunto de La Plata es el favorito, pero debe obtener puntos ante Argentinos para asegurar su clasificación.

En la Zona B, Rosario Central, Independiente, River, San Lorenzo, Platense, Riestra y Lanús son los equipos ya clasificados. Cuatro equipos se disputan el último boleto a los octavos: Godoy Cruz, Instituto, Sarmiento y Vélez, siendo "El Tomba" el que actualmente tiene ventaja.

Para que haya clásicos, se requieren diferentes alineaciones de posiciones por parte de los equipos. En el caso de Independiente y Racing, el primero podría finalizar entre el primer y cuarto lugar, mientras que el segundo lo podría hacer entre el tercero y el séptimo. Ambos deben evitar ciertas posiciones para encontrarse en el cruce: Independiente no tiene que quedar primero y Racing evitar el tercer o cuarto puesto. De esta manera, si "La Academia" finaliza entre el quinto y séptimo, y "El Rojo" entre el segundo y cuarto, el clásico se concretará.

Por otro lado, el clásico entre San Lorenzo y Huracán tiene probabilidades similares: "El Ciclón" puede ubicarse entre el segundo y quinto lugar, mientras que "El Globo" debe posicionarse entre el segundo y sexto. Puede darse si San Lorenzo termina quinto y Huracán cuarto, o si Huracán termina entre el quinto y sexto y San Lorenzo entre el tercero y cuarto.

El cruce rosarino entre Rosario Central y Newell's es el más complicado de todos. Aunque "El Canalla" podría quedar primero, "La Lepra" necesita entrar como octavo para poder enfrentar a su clásico rival. Para que se encuentren, Central debe terminar en la primera posición y Newell's clasificar en el octavo lugar.