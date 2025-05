Se deteriora la libertad de expresión en todo el mundo, incluyendo Argentina

Por Sergio Berensztein

No odiamos lo suficiente a los periodistas, dijo Javier Milei. No odiamos lo suficiente a los periodistas. ¿Se construye una sociedad democrática alentando el odio? A los periodistas o a cualquiera. Suponer que esto se concentra solamente en los periodistas es realmente muy ingenuo. Cuando uno fomenta el odio, en todo caso, empieza por los periodistas.

En realidad, cuando uno mira lo que ha venido ocurriendo, cualquiera que critica al presidente recibe un discurso de odio. Pregúntenle a los mandriles, a los econochantas, entre los que el presidente incluyó a gente absolutamente profesional, honesta, pero que efectivamente tiene críticas respecto de su política. Ojalá ese problema fuera solamente en la Argentina, Hernán.

Este informe de Reporteos sin Fronteras pone de manifiesto que estamos en un momento complejísimo para la libertad de prensa en todo el mundo. Empecemos al revés. ¿Cuáles son los países donde los periodistas pueden trabajar libremente? Bueno, los países nórdicos solamente. Incluso en Europa continental hay serios problemas para el desempeño del trabajo de los medios de comunicación, porque lamentablemente el deterioro ha sido generalizado.

Ni hablar de los Estados Unidos. Ayer el presidente Trump dijo que estaba pensando en hacerle juicio al New York Times. Nada más y nada menos por haber interferido en las elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que tenía efectivamente una postura muy crítica. Los medios en Estados Unidos, recuerden, siempre se juegan. Incluso apoyan candidatos. A mí no me parece bien, pero es una tradición de los norteamericanos.

Blanquean directamente en sus editoriales el apoyo a un candidato u otro. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. ¿Es interferir en las elecciones que criticar a un eventual candidato? Esto realmente afecta muchísimo la calidad institucional porque, como todos sabemos, la prensa es una de las instituciones fundamentales de cualquier sociedad democrática.

Ahora, pasamos al fondo del problema porque hay muchos que dicen, pero los periodistas operan. Los periodistas trabajan para algunos intereses privados. Hay mala praxis, hay incluso fake news, mentiras que circulan. Muchos profesionales no tienen los criterios mínimos de chequear la información, sino que están metidos en mecanismos que no tienen por objetivo, en todo caso, alimentar el debate público y informar a la sociedad, sino otros objetivos.

¿Puede eso ser cierto? Sí, puede ser cierto. ¿Se combate eso agrediendo a los periodistas? No, no es la manera. En todo caso, la pregunta es cuáles son los criterios por los cuales la gente consume un medio u otro. Hay otras cuestiones vinculadas incluso muchas veces a la calidad, no de la información, sino de la forma en la cual se presenta.

Hay muchas discusiones que involucran este tema, pero de ninguna manera agredir, fomentar el odio es la respuesta. Ahora, yo busqué, la verdad, mucha información al respecto y es cierto, hay algún argumento sólido por parte de, por ejemplo, Manuel Adorni que dice, el presidente se defiende, lo agreden con argumentos falaces, él tiene derecho también a defenderse.

Y yo creo que eso es cierto, pero no agrediendo, no fomentando el odio. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. El presidente es una persona muy inteligente que no tiene ni por qué utilizar lenguajes soez, ni mucho menos alentar odio, como lo dijo ayer, a los periodistas en general.

Ahora, ahí aparecen, bueno, algunos cuestionamientos también, porque el presidente no se somete a una conferencia de prensa para debatir precisamente con quienes lo critican. Él prefiere mano a mano con gente con la cual se siente cómodo.

Bueno, si uno está seguro de lo que piensa, si uno no tiene nada que ocultar, ni en el caso Libra, ni en ningún otro, ¿por qué no someterse al escrutinio de los medios de prensa? Nacionales, extranjeros. Diez preguntas, no mucho más. Por sorteo, que se sorteen, y que el presidente se pare frente a una conferencia de prensa y responda.

La agresión, en definitiva, está ocultando algo. No hay necesidad de agredir cuando uno tiene razón, o cuando uno cree que tiene razón. Ahora, uno, si tiene razón, y es una persona inteligente e informada, tiene que contemplar la posibilidad de estar equivocado, sino en todo en parte.

¿Estamos seguros que los famosos de econochantas y mandriles no tienen razón en algo? Entonces, cuidado, porque suponer que temas de calidad institucional, de formas, son secundarios, es no entender la naturaleza del problema. No son secundarios. Las formas van al fondo.

No pueden contemplarse, no pueden admitirse discursos de odio en una sociedad democrática. Uno no conforma una sociedad que necesita reintegrarse, que necesita cerrar brechas alimentando odios, ni contra los periodistas, ni contra nadie.

Última reflexión. Me parece que el hecho de que sea un tema general, global, de ninguna manera tiene que, bueno, relajarnos, más bien todo lo contrario. Debemos pujar por diferenciarnos y mantener las cosas importantes que pudimos conseguir en estos cuarenta y pico años de democracia.

Costó muchísimo, ¿eh? Muchísimo recuperar la democracia y el imperio de la ley para dejar que se deslice y que normalicemos comportamientos que de ninguna manera son aceptables, como que un presidente incite al odio, ni contra los periodistas, ni contra nadie.