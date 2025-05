López Murphy criticó al Gobierno por los "ministros que fijan precios"

Ricardo López Murphy, economista y diputado nacional, criticó la intervención del Ministerio de Economía en la formación de precios, afirmando que "esa idea de que los precios los fijan los ministros dando indicaciones no es muy consistente con las reglas de juego de una economía de iniciativa privada". Según él, lo fundamental es cumplir con el programa acordado, que incluye "acumular muchas reservas, reducir la deuda respecto al PBI y fortalecer la parte fiscal".

López Murphy sostuvo, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que la distribución de "utilidades falsas del Banco Central" no contribuye a crear el ambiente necesario para la recuperación económica de Argentina. "Si usted está en un Banco Central quebrado, con reservas negativas, ¿qué tiene que andar regalando plata que no tiene?", se preguntó el economista.

Respecto al programa del Fondo Monetario Internacional, destacó que "está bien diseñado" y es "muy superior a lo que el gobierno hizo en los primeros 13 meses". Sin embargo, advirtió que los anuncios y explicaciones del gobierno no se alinean con los objetivos del programa, como la distribución de ganancias del Banco Central, que considera "platita fácil".

Sobre la inflación, López Murphy prevé una tasa de entre 35% y 38% para este año y un 20% para el siguiente, siempre y cuando se cumplan las metas del programa. "Si compran reservas, vamos a tener menos inflación, menos dólares, menos empleos privados, menos exportaciones y menos inversiones", explicó.

El economista también criticó la falta de coherencia en las promesas del gobierno, que habla de un "déficit cero y emisión cero", cuando "la cantidad de dinero creció 220%". A su juicio, "no es verdad que no emitieron", aunque aclara que no se hizo para cubrir el déficit, sino para enfrentar una situación complicada, con una deuda del Banco Central de 75 mil millones de dólares.

En relación a la reconversión de empresas, López Murphy consideró que es un proceso complicado que no se puede lograr de la noche a la mañana. "Si nosotros no tenemos un dólar artificial y bajamos la presión tributaria al empleo en las pymes, creo que Argentina tiene oportunidades importantes", aseguró.

Finalmente, López Murphy llamó a la acción, sugiriendo que "hay que hacer reformas laborales y tributarias que den a las pymes un enorme espacio para trabajar". Concluyó que "si hace 60, 70 años que venimos fracasando con el mismo sistema, ¿no es hora de cambiar?".

Entrevista de Alberto Lotuf.