Nieve en Córdoba: así luce la base del cerro Champaquí

La ciclogénesis que desde el lunes afecta al centro y este del país dejó este martes una postal blanca en Córdoba: los copos comenzaron a caer poco antes del mediodía tiñendo de blanco el paisaje serrano en medio de lluvias y viento.

Las nevadas en distintos puntos de la provincia generaron impactantes paisajes e imágenes que cautivaron.

Una de ellas se dio en Base del Cerro Champaquí en la tarde de este martes.

La nieve provocó el corte total en el Caminos de las Altas Cumbres donde camiones regadores trabajaban en el lugar en horas del mediodía.

El fenómeno continuará generando inestabilidad con ráfagas que podrían superar los 70 km/h y lluvias intermitentes. Se espera una mejora de las condiciones recién desde el miércoles.

