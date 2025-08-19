En vivo

Sociedad

Nieve en Córdoba: así luce la base del cerro Champaquí

El frío trajo nevadas a las Altas Cumbres lo que generó impactantes paisajes.  

19/08/2025 | 15:33Redacción Cadena 3

FOTO: Nieve en la base del Cerro Champaquí. (Captura)

La ciclogénesis que desde el lunes afecta al centro y este del país dejó este martes una postal blanca en Córdoba: los copos comenzaron a caer poco antes del mediodía tiñendo de blanco el paisaje serrano en medio de lluvias y viento.

Las nevadas en distintos puntos de la provincia generaron impactantes paisajes e imágenes que cautivaron.

Una de ellas se dio en Base del Cerro Champaquí en la tarde de este martes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La nieve provocó el corte total en el Caminos de las Altas Cumbres donde camiones regadores trabajaban en el lugar en horas del mediodía.

El fenómeno continuará generando inestabilidad con ráfagas que podrían superar los 70 km/h y lluvias intermitentes. Se espera una mejora de las condiciones recién desde el miércoles.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico afecta al país? La ciclogénesis afecta al centro y este del país desde el lunes.

¿Dónde se registraron nevadas? En distintos puntos de la provincia de Córdoba.

¿Qué ocurrió en el Camino de las Altas Cumbres? Se produjo un corte total debido a la nieve.

¿Cuándo se espera una mejora en las condiciones climáticas? Se espera una mejora de las condiciones desde el miércoles.

¿Qué vientos se prevén durante el fenómeno? Se prevén ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

