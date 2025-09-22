En vivo

Sociedad

Nacieron trigemelas en Salta, un hecho que ocurre una vez cada un millón

Se trató de un parto prematuro debido a que la gestación fue de 34 semanas.

22/09/2025 | 22:12Redacción Cadena 3

FOTO: Salta: nacieron trigemelas en un parto que ocurre una vez cada un millón

Un hecho inédito ocurrió luego de que nacieran trigemelas en un hospital de la provincia de Salta, una situación que sucede cada un millón de casos.

Es un acontecimiento excepcional, ya que las bebas compartían placenta en un embarazo denominado monocorial triamnótico.

Ainara pesó 1.640 gramos, la segunda en nacer fue Amira con 1.560 gramos (la más pequeña) y Ámbar con 1.780, al tiempo que las hermanas se encuentran internadas en el área de Neonatología debido a que se trató de un parto prematuro y con cesárea programada ya que la gestación fue de 34 semanas.

Nancy -la madre- y sus hijas están en buen estado de salud. La mujer recibió atención de ginecólogos y obstetras en el transcurso del embarazo, que fue el segundo registrado de estas características en 2025 en la provincia.

Además, durante el primer semestre hubo 54 nacimientos de gemelos en el Hospital Materno Público Materno Infantil de Salta.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Salta? Nacieron trigemelas en un hospital provincial.

¿Quiénes son las bebés? Ainara, Amira y Ámbar son las trillizas nacidas.

¿Cuándo nacieron? Las bebés nacieron en un parto prematuro a las 34 semanas de gestación.

¿Dónde están internadas las bebés? Se encuentran en el área de Neonatología del hospital.

¿Por qué es notable este caso? Ocurre una vez cada un millón de partos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

