En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Mendoza: uno de cada 5 bebés internados en hospitales públicos están intoxicados

El Ministerio de Salud provincial emitió una alerta tras detectar intoxicaciones por diferentes sustancias en recién nacidos en hospitales públicos.

23/09/2025 | 08:22Redacción Cadena 3

FOTO: ilustrativa.

  1.

    Audio. Mendoza: uno de cada cinco bebés internados en hospitales públicos están intoxicados

    Radioinforme 3

    Episodios

El Ministerio de Salud de Mendoza emitió una alerta tras detectar que aproximadamente uno de cada cinco bebés internados en hospitales públicos presenta intoxicaciones por diferentes sustancias. Entre las sustancias más comunes se encuentran marihuana y alcohol, aunque también se registraron casos de cocaína en los recién nacidos.

El doctor Sergio Saracco, ex Ministro de Salud y director del Observatorio de Toxicología, explicó a Cadena 3 que no existen dosis seguras de alcohol ni de otras sustancias durante el embarazo y la lactancia, períodos críticos para el desarrollo de los bebés. 

"Estas sustancias afectan los procesos madurativos y el desarrollo neurológico, lo que puede manifestarse a partir de los 5, 6 o 7 años con trastornos como déficit de atención o hiperactividad", señaló Saracco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las autoridades sanitarias indicaron que los bebés afectados, quienes suelen presentar bajo peso al nacer, son sometidos a estudios para detectar la presencia de drogas. Estos recién nacidos requieren, en promedio, una semana de internación en neonatología, lo que representa una situación de gran impacto tanto para ellos como para sus familias. Además, se realiza un abordaje integral con las madres, considerando la vulneración de derechos que enfrentan.

Según registros periodísticos, el Ministerio de Salud comenzó a documentar esta problemática en 2018. Aunque las cifras disminuyeron levemente durante la pandemia, la incidencia fue en aumento en los últimos años, alcanzando entre el 25% y el 30% de los bebés internados con sustancias en su organismo. 

Las autoridades señalaron que este problema no está limitado a un segmento social específico, pero sí está relacionado con la vulneración de derechos de las mujeres.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Facundo Dimaría.

Lo más visto

Salud

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho