Va a juicio un joven que con IA fraguó fotos de sus compañeras desnudas

El abogado José D'Antona, representante de tres víctimas denunciantes, confirmó que un joven será llevado a juicio por fraguar imágenes de sus compañeras utilizando inteligencia artificial (IA) para colocarlas en escenas pornográficas.

La Justicia de Córdoba calificó los hechos como "lesiones graves calificadas por mediar violencia de género" en dos casos, aunque la causa podría sumar más hechos.

En diálogo con Cadena 3, D'Antona explicó: "El fiscal había pedido la elevación a juicio, la defensa se opuso, pero el juzgado de control, ratificó esa decisión. A la defensa le queda un recurso más ante una Cámara, pero la contundencia de la prueba aportada y el accionar rápido de la Justicia nos hizo estar a la espera de los tiempos de resolución".

Sobre las posibles consecuencias legales, el abogado señaló: "El Código Penal prevé penas para lesiones leves, graves y gravísimas. Acá las lesiones son psicológicas y la Justicia determinó que son graves. Dado que median cuestiones de género y son dos hechos por el momento, la posible pena podría ir entre tres y 20 años de prisión, según lo que prevé el Código Penal".

D'Antona destacó la novedad del caso al referirse al uso de técnicas como el "Face Swapping" para montar rostros en videos pornográficos, un delito que también se enmarca en la Ley Olimpia, relacionada con la violencia digital. "En Argentina, y en los países que uno tiene en el radar jurídico, no hay antecedentes de una condena por este mecanismo delictivo con la aplicación de esta ley", afirmó.

Respecto al impacto en las víctimas, todas menores de edad, el abogado detalló: "El daño psicológico fue determinado por pericias interdisciplinarias, no es un capricho nuestro. Las víctimas tuvieron una serie de padecimientos. En la adolescencia, imaginen lo que significa descubrir esto sin tu consentimiento. Pueden aparecer en búsquedas de internet, afectando su vida diaria y cotidiana. Padecieron ansiedad, ataques de pánico, necesidad de terapia, y en distintos contextos familiares se agravaron sus situaciones. Los primeros 7, 8, 9 meses fueron muy complicados, y no sabemos cómo les afectará en el futuro, especialmente por su edad".

Consultado sobre si el acusado se comunicó con las víctimas o expresó arrepentimiento, D’Antona afirmó: "Hasta donde me han informado mis clientas, nunca. El imputado, que era mayor de edad al momento de los hechos, está ejerciendo su derecho de defensa con abogados, pero no tengo noticias de algún ofrecimiento de disculpas ni nada parecido".

El abogado defensor, Claudio Orosz, habló con Cadena 3 y remarcó la importancia del principio de inocencia. "Nadie es culpable hasta que una sentencia firme diga lo contrario". Aseguró que su cliente, que tenía 17 años en el momento de los hechos, "no tenía la más mínima idea del daño que estaba produciendo".

Orosz también mencionó que el caso se trató inicialmente en la Fiscalía de Violencia contra la Integridad Sexual, que decidió archivar la causa por considerar que no había delito. "Este dato no está manejando nadie", subrayó el abogado, quien señaló que se buscó un nuevo enfoque al trasladar el caso a la Fiscalía de Violencia de Género.

El abogado defensor criticó la actuación del fiscal, quien, según él, "adelantó opinión" antes de que se tomara declaración al imputado. "El juzgado de control nos hizo lugar a la recusación", añade Orosz, lo que indica que el fiscal fue repuesto en la causa tras un proceso de apelación.

En cuanto a las pruebas, Orosz sostuvo en Cadena 3 que "las fotos no están en la causa" y que "no se puede afirmar que la fotocomposición a través de la inteligencia artificial tenga las caras reales de las menores".

Además, aseguró que las víctimas no vieron las imágenes, lo que plantea dudas sobre la validez de las pruebas presentadas.

Por último, Orosz señaló que "hay un vacío legal" en Argentina respecto al uso de inteligencia artificial en estos casos, lo que podría hacer que el resultado del juicio tenga repercusiones más amplias en la jurisprudencia del país.

El caso fue calificado por la Justicia como un delito y no como una broma, marcando un precedente en el uso indebido de inteligencia artificial con fines delictivos.

Entrevista de Rodolfo Barili, Juan Federico y Miguel Clariá.