La obesidad infantil superó a la desnutrición por primera vez, según Unicef

Unicef presentó un informe que marcó un hito en la historia de la nutrición infantil al revelar que, por primera vez, la obesidad infantil superó al bajo peso como la forma más común de desnutrición entre niños y adolescentes en todo el mundo.

Este documento, respaldado por datos de más de 190 países, destaca que uno de cada diez niños de entre 5 y 19 años presenta obesidad, lo que equivale a 188 millones de menores a nivel global.

Desde el año 2000, el número de niños y adolescentes con obesidad se triplicó, pasando del 3% al 9,4%. El informe subrayó que esta situación representa un problema significativo para los sistemas de salud pública.

El análisis también reveló que la mitad de los escolares con sobrepeso son considerados obesos. Las islas del Pacífico registraron las tasas más altas de obesidad infantil. Niue y las Islas Cook lideraron el listado con cerca del 40% de jóvenes en condición de obesidad. Nauru, Tokelau y Tonga también presentaron cifras elevadas, con cerca del 33%.

Estados Unidos se ubicó entre los veinte países con mayor obesidad infantil, alcanzando una tasa cercana al 20%. En América del Norte y gran parte de Sudamérica, las prevalencias también fueron preocupantes, con Chile reportando un 27% de niños en esta condición.

Las causas principales del aumento de la obesidad infantil se relacionaron con cambios drásticos en los patrones alimentarios y el entorno alimentario. El marketing digital dirigido a niños impactó desde temprana edad. Los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas reemplazaron parte esencial de las dietas tradicionales, desplazando nutrientes fundamentales como frutas y verduras.

El acceso a alimentos baratos y ricos en azúcares y grasas se generalizó tanto en países de altos como bajos ingresos. Tres de cada cuatro niños encuestados afirmaron haber estado expuestos a publicidad de comida rápida o bebidas azucaradas recientemente, y un 60% reconoció que estos anuncios influían directamente en su deseo de consumo.

La obesidad incrementó el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares desde la niñez. Unicef advirtió que los efectos van más allá del peso físico; los niños con obesidad enfrentan riesgos mayores para su salud mental y cognitiva. Las proyecciones indicaron que el costo mundial asociado al sobrepeso y la obesidad podría superar los 4 billones de dólares anuales hacia 2035. En Perú, se estimó que la carga sanitaria ligada a la obesidad infantil podría implicar más de 210 mil millones de dólares en una generación.

En Argentina, el avance de la obesidad infantil reflejó tendencias observadas a nivel global. Datos del informe indicaron que durante la adolescencia, productos ultraprocesados y bebidas azucaradas aportaron al menos un tercio de la ingesta energética total.

La exposición temprana a dispositivos conectados a internet facilitó el acceso a estrategias de marketing digital dirigidas a niños. Aunque no se presentó una cifra específica sobre la prevalencia de obesidad infantil en Argentina, datos oficiales mostraron que el 41% de los chicos y adolescentes entre 5 y 17 años tienen sobrepeso u obesidad.

Ante este escenario, algunos países tomaron medidas focalizadas para abordar el problema. México prohibió la venta de bebidas azucaradas y ultraprocesados en escuelas públicas, lo que mejoró la dieta de más de 34 millones de estudiantes. Unicef respaldó políticas similares e instó a los gobiernos a adoptar regulaciones estrictas como etiquetado obligatorio, restricciones a publicidad dirigida a niños e impuestos a productos no saludables.

Unicef resaltó la importancia urgente de crear entornos que favorezcan el acceso a alimentos nutritivos para niños y adolescentes. Catherine Russell, directora ejecutiva del organismo, enfatizó que todos los niños deben tener acceso a alimentos nutritivos y asequibles para apoyar su crecimiento y desarrollo.

