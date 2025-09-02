FOTO: Médicos y legisladores impulsan una ley de obesidad en Argentina

En el XXIII Congreso Argentino de Nutrición, que se realizó en Buenos Aires del 3 al 5 de septiembre, se presentó un proyecto de ley que buscó declarar a la obesidad como una enfermedad crónica.

Esta iniciativa fue elaborada por los médicos Mónica Katz, Alberto Cormillot y Jorge Harraca, y contó con respaldo legislativo en el Senado.

El proyecto, denominado Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Obesidad en la República Argentina, propuso incluir esta condición en el sistema de salud, garantizar la cobertura médica integral y establecer campañas de prevención y detección temprana.

De aprobarse, permitiría un abordaje estructural en salud pública y reduciría la incidencia de enfermedades asociadas como diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares.

La iniciativa se presentó en noviembre de 2024 en la Comisión de Salud del Senado, presidida por la senadora Lucía Corpacci, y contó con el apoyo de los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Actualmente, el texto se encuentra en estudio pero aún no tiene estado parlamentario, pero los especialistas destacaron que la obesidad hoy no es reconocida como enfermedad en Argentina, lo que limita la cobertura de tratamientos y mantiene la discriminación hacia quienes la padecen.

El proyecto se basó en cuatro ejes: reconocimiento legal de la obesidad como enfermedad crónica, educación y prevención con campañas y actualización de contenidos escolares, acceso universal al diagnóstico y tratamientos, y la creación del Observatorio Argentino de la Obesidad para evaluar políticas públicas.

Finalmente, los especialistas sostuvieron que la aprobación de esta ley permitiría mejorar la calidad de vida de miles de personas y reducir los costos sanitarios que genera la falta de tratamiento adecuado.