Fuertes tormentas en el AMBA y en otras ocho provincias: ¿hasta cuándo se extiende?
En el atardecer del sábado, y a pocas horas de la primavera, reapareció la lluvia en diferentes puntos del país.
20/09/2025 | 21:37Redacción Cadena 3
FOTO: Fuertes tormentas en el AMBA y en otras ocho provincias: ¿hasta cuándo se extiende?
Tal como se había anunciado, esta tarde se desataron fuertes tormentas en el AMBA y en otras ocho provincias, con vientos y una lluvia persistente, a pocas horas del inicio de la primavera en el hemisferio sur.
Luego de una jornada marcada por lluvias con granizo durante el viernes, y tras una breve pausa de 24 horas, en el atardecer de este sábado reapareció el mal clima, acompañado de bajas temperatura y fuertes vientos en la Ciudad y el conurbano, en medio del alerta naranja.
Clima. Córdoba en alerta: tormentas con fuertes ráfagas y descenso de temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas amarillas y naranjas por lluvias y tormentas en varias provincias. La región se encuentra “en el medio de dos masas de aire totalmente distintas” dijo Marcelo Madelón.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anunciado "posibles fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", tanto en el AMBA como en La Pampa, Río Negro, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos y Corrientes.
La localidad santafesina de Ceres fue una de las más afectadas, con 65 milímetros de agua caída, y con valores un poco más bajos quedaron Monte Caseros (Corrientes); San Fernando (Buenos Aires); Reconquista (Santa Fe); Mercedes (Buenos Aires) y Morón (Buenos Aires).
Para esas áreas se habían pronosticado "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", como así también "abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo".
En tanto, para este domingo no se esperan lluvias, pero el cielo estará nublado en la Ciudad y sus alrededores, con una temperatura mínima de 12 grados y la máxima de 18 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros y vientos del sur rotando al suroeste.
