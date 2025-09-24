En vivo

Argentina

Rosario

Sociedad

Explosión y derrumbe en una casa de Villa María: un herido con graves quemaduras

El incidente ocurrió cuando la víctima, que se encontraba en la cocina, abrió el horno y se produjo la detonación de una garrafa, lo que provocó el derrumbe parcial del inmueble.

24/09/2025 | 12:18Redacción Cadena 3

FOTO: Explosión en una casa en Villa María. (Foto: Policía)

Una explosión en una vivienda de Villa María dejó a un hombre de 38 años gravemente herido. Todo sucedió este martes por la noche en una casa ubicada en calle Paso de los Andes al 1.500, en esta localidad del departamento General San Martín.

Según informaron fuentes policiales, el incidente ocurrió cuando la víctima, que se encontraba en la cocina, abrió el horno y se produjo la detonación de una garrafa, lo que provocó el derrumbe parcial del inmueble.

Personal policial y bomberos acudieron rápidamente al lugar para asistir en la emergencia. 

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur, donde los médicos diagnosticaron quemaduras en el rostro y compromiso en las vías aéreas. Actualmente, permanece internado en estado delicado.

